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۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۲۹

آتش‌سوزی در انبار ترابری سه‌راه جهانبار بندرعباس تحت کنترل است

آتش‌سوزی در انبار ترابری سه‌راه جهانبار بندرعباس تحت کنترل است

بندرعباس_مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، از وقوع آتش‌سوزی در یک انبار ترابری در محدوده سه‌راه جهانبار بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزی مهر ، مهرداد حسن‌زاده، مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان، از وقوع آتش‌سوزی در یک انبار ترابری در محدوده سه‌راه جهانبار بندرعباس خبر دادو گفت: این حادثه در یک انبار ترابری در محدوده سه‌راه جهانبار بندرعباس رخ داده و بلافاصله پس از اعلام حادثه، تیم‌های آتش‌نشانی، امدادی و نیروهای عملیاتی در محل حاضر شده و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

وی افزود: در حال حاضر آتش‌سوزی تحت کنترل است و عملیات مهار و اطفای حریق توسط نیروهای آتش‌نشانی و امدادی در محل ادامه دارد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان با بیان اینکه این حادثه تاکنون خسارت جانی و مصدوم نداشته است، گفت: نیروهای امدادی و آتش‌نشانی تا مهار کامل حریق و ایمن‌سازی محل در صحنه حضور خواهند داشت.

حسن‌زاده همچنین درباره دود مشاهده‌شده در محدوده سه‌راه جهانبار گفت: دود قابل مشاهده در این محدوده ناشی از همین آتش‌سوزی است و با توجه به عملیات اطفا و کنترل حریق، از شهروندان درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محل حادثه خودداری کنند.

کد مطلب 6993945

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