تشکیل پرونده قضایی و دستور برخورد با عوامل ایجاد بوی نامطبوع در ایذه

به گزارش خبرنگار مهر، در پی انتشار بوی نامطبوع در برخی مناطق شهر ایذه و گلایه‌های مردمی در این خصوص، صادق دقیقیان دادستان عمومی و انقلاب این شهرستان بلافاصله دستورات مقتضی را جهت شناسایی منشاء آلودگی و رفع فوری آن صادر کرد.

دادستان عمومی و انقلاب ایذه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دنبال این رخداد با همکاری و دستور فرماندار شهرستان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و کارشناسان متخصص به مناطق درگیر اعزام شدند و پس از بررسی‌های میدانی، منشاء‌های احتمالی شناسایی و گزارش آن به دادستانی ارسال شد.

دقیقیان با اشاره به صدور دستورات قضایی لازم تصریح کرد: بلافاصله دستور احضار متصدیان واحدهای مذکور صادر و مقرر شد اقدامات فنی و بازدارنده برای رفع کامل مشکل با قید فوریت اجرا شود.

وی با یادآوری رویداد مشابه در سال گذشته افزود: در سال گذشته نیز پس از وصول گزارش‌های مردمی، پرونده قضایی تشکیل و برخورد قانونی لازم تا حصول اطمینان کامل از رفع مشکل انجام گرفت؛ این بار نیز روند پیگیری‌ها با همان حساسیت ادامه خواهد داشت.

دادستان عمومی و انقلاب ایذه در پایان بیان کرد: سلامت، آسایش و امنیت روانی شهروندان از مهم‌ترین دغدغه‌های دستگاه قضایی است و در این زمینه با هیچ‌گونه قصور، تقصیر و تهدید علیه سلامت عمومی مماشات نخواهد شد.