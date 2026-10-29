جشنواره گل دختران رشتی در لیگ دسته اول فوتبال بانوان

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب هفته پنجم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال بانوان باشگاه‌های کشور جام کوثر، تیم‌های گروه هتل‌های شبستان رشت و روژ ارومیه عصر پنجشنبه در ورزشگاه سردار جنگل رشت به مصاف هم رفتند.

در پایان این دیدار، تیم میزبان با ارائه نمایشی موفق توانست حریف خود را با نتیجه چهار بر صفر شکست دهد.

رقیه علیپور، مژگان قنبری و هستی مجاهد (دو گل) گلزنان تیم شبستان رشت در این دیدار بودند.

تیم فوتبال بانوان شبستان رشت با کسب این پیروزی و مجموع ۱۰ امتیاز، به دلیل تفاضل گل بهتر در صدر جدول رده‌بندی رقابت‌ها قرار گرفت و عنوان قهرمانی نیم‌فصل لیگ دسته اول فوتبال بانوان کشور را به دست آورد.