ممکان: رفع تعهدات ارزی مانع بزرگ تولید، صادرات و واردات در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حاکم ممکان، پنجشنبه شب در نشست با وزیر اقتصاد و مسئولان ارشد اجرایی در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان غربی، با تأکید بر اینکه شأن و جایگاه آذربایجان غربی باتوجه‌به ظرفیت‌ های عظیم آن در این رده از شاخص‌های اقتصادی نیست، خواستار اصلاح فوری رویه‌های ارزی، مالیاتی و بانکی استان شد.

وی رفع تعهدات ارزی را مانع بزرگ تولید، صادرات و واردات در کشور و آذربایجان غربی خواند و از وزیر اقتصاد به‌عنوان فرمانده اقتصادی دولت خواست با هماهنگی بانک مرکزی دستور ویژه‌ای برای رفع این موانع صادر کند.

وی همچنین خواستار توقف پرونده‌های اجرایی شرکت‌های تعاونی مرزنشینان که به دلیل مشکلات بازه زمانی دچار جرایم سنگین مالیاتی شده‌اند و اعطای فرصت تنفس ۱۲ماهه به آن‌ها شد.

نماینده ارومیه با اشاره به قول مساعد وزیر اقتصاد در خصوص اختصاص ۱۰۰ درصد سپرده‌های بانکی اعم از دولتی و خصوصی به حوزه تولید و تسهیلات تکلیفی استان، خواستار عملیاتی‌شدن سریع این وعده شد.

ممکان با بیان اینکه آذربایجان‌غربی با ۶ پایانه مرزی به‌اندازه تمام بنادر شمالی کشور ظرفیت واردات و صادرات دارد، از کمبودهای پایانه مرزی سرو و عدم تخصیص اعتبار به طرح جامع آن انتقاد کرد.

وی خواستار تخصیص منابع حاصل از ۲ درصد درآمدهای گمرکی برای تجهیز و توسعه پایانه‌های مرزی و ورود نهادهایی نظیر ایدرو و ایمیدرو به حوزه سرمایه‌گذاری در استان شد.

وی با اشاره به صدور تازه مجوزهای منطقه ویژه اقتصادی سرو پس از ماه‌ها پیگیری استاندار، از وزیر اقتصاد خواست با دعوت از دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، برنامه‌ای مدون و زمان‌بندی‌ شده برای بهره‌برداری کامل از این ظرفیت تدوین و اعلام شود.

ممکان همچنین با اشاره به اینکه پایه‌ اصلی اقتصاد استان بر پایه کشاورزی است، اعمال سهم مالیاتی مشابه استان‌های صنعتی به بازاریان و اصناف آذربایجان غربی را فشاری مضاعف دانست و خواستار بازنگری در سهمیه مالیاتی استان شد.