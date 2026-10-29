به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد پناهیان شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه مردم اراک اظهار کرد: ایمان به خدا و تبعیت از پیامبر، دو رکن اساسی پایداری در مسیر دفاع از حق و مقابله با جبهه باطل است.

وی افزود: حضرت زهرا(س) با ایستادگی در راه دفاع از اسلام و امامت، الگویی برجسته از دفاع عملی از حق و ولایت ارائه کردند.

حجت‌الاسلام پناهیان تصریح کرد: در روایات اسلامی، سخن حق در برابر حاکم ستمگر از مصادیق والای جهاد معرفی شده و سیره حضرت زهرا(س) نیز نشان می‌دهد که روشنگری در برابر انحراف و دفاع از حق، مسئولیتی اساسی برای مؤمنان است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت کارکردهای فرهنگی و اجتماعی هیئت‌های مذهبی ادامه داد: بر اساس تعالیم اهل‌بیت(ع)، اجتماعات دینی باید زمینه‌ساز تقویت برادری، همدلی، محبت و ارتباط میان مؤمنان باشند.

این کارشناس مذهبی تاکید کرد: هیئت‌ها علاوه بر ترویج معارف دینی و بصیرت‌افزایی، وظیفه دارند با تقویت همبستگی اجتماعی، زمینه حضور مؤثر مردم در عرصه‌های مختلف را فراهم کنند.

وی افزود: این اجتماعات در کنار ایجاد پیوندهای عاطفی و معنوی، مسئولیت‌های مهمی در عرصه تبیین و اقدام اجتماعی بر عهده دارند.

حجت‌الاسلام پناهیان بیان کرد: هیئت‌های مذهبی دو مأموریت اساسی تبیین امامت و ولایت و احیای عملی این معارف را بر عهده دارند و نباید به برگزاری مراسم محدود شوند، بلکه باید زمینه آگاهی‌بخشی درباره جایگاه امامت و تقویت مسئولیت‌پذیری اجتماعی را فراهم کنند.

وی با اشاره به نقش اجتماعات مذهبی در تداوم حرکت انقلاب اسلامی گفت: اجتماعات دینی و هیئت‌های مذهبی در طول دهه‌های گذشته از عوامل مؤثر در تقویت پیوندهای اعتقادی و اجتماعی مردم بوده‌اند و استمرار این نقش‌آفرینی، مستلزم توجه هم‌زمان به تعمیق باورهای دینی و حضور مؤثر در عرصه‌های اجتماعی است.

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: ایمان عمیق و شناخت صحیح مبانی اعتقادی، از عوامل مهم پایداری در مسیر حق است و نسل جوان باید با شناخت سیره اهل‌بیت(ع)، به‌ویژه حضرت فاطمه زهرا(س)، نسبت به مسئولیت خود در دفاع از ارزش‌های دینی و حفظ وحدت جامعه آگاه باشد.

وی ادامه داد: حضور حضرت زهرا(س)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در واقعه مباهله، جایگاه والای اهل‌بیت(ع) در دفاع از حق و مقابله با انحرافات اعتقادی را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام پناهیان حضرت فاطمه زهرا(س) را الگویی برجسته برای زنان مسلمان در عرصه دفاع از حق و ولایت دانست و افزود: سیره آن حضرت نشان می‌دهد که مسئولیت اجتماعی و دینی زنان به حضور در عرصه‌های مختلف محدود نمی‌شود، بلکه ایستادگی در برابر انحراف، دفاع از حقیقت و پشتیبانی از مسیر امامت نیز از جلوه‌های مهم این مسئولیت است.

وی تاکید کرد: تجربه دفاع مقدس نشان داد که ایمان، معنویت، وحدت و توسل به اهل‌بیت(ع) در تقویت روحیه رزمندگان و پایداری آنان نقش مهمی داشت و این تجربه می‌تواند برای نسل امروز در شناخت عوامل مقاومت و ایستادگی مورد توجه قرار گیرد.

حجت‌الاسلام پناهیان با اشاره به تحولات منطقه و مسئله فلسطین، بر ضرورت شناخت جبهه‌بندی‌های سیاسی و نظامی و توجه به نقش قدرت‌های غربی در تحولات منطقه تأکید کرد و گفت: تبیین تحولات جهان اسلام و شناخت ابعاد تقابل با رژیم صهیونیستی، از موضوعاتی است که باید در محافل دینی با رویکردی آگاهانه و مبتنی بر شناخت صحیح مسائل دنبال شود.

وی تاکید کرد: الگوپذیری از سیره حضرت زهرا(س)، تقویت ایمان و بصیرت، پایبندی به ولایت و حفظ وحدت اجتماعی، از الزامات استمرار حرکت در مسیر ارزش‌های اسلامی است و هیئت‌های مذهبی می‌توانند در تحقق این اهداف نقش مؤثری ایفا کنند.