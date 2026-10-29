اکونومیست: کشورهای خلیج فارس به دنبال مهار بحران بدون کمک آمریکا هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، نشریه انگلیسی اکونومیست در گزارشی اعلام کرد نشست اخیر که با هدف اعمال فشار بر ایران برگزار شده بود، دستاورد چندانی نداشته است.

بر اساس این گزارش، دیپلمات‌های منطقه‌ای می‌گویند عربستان سعودی سیاستی مبتنی بر «هویج و چماق» را در قبال ایران دنبال می‌کند؛ سیاستی که ترکیبی از ارائه مشوق‌ها و طرح تهدیدها را در بر می‌گیرد.

اکونومیست افزود، در صورتی که تهران امتیازاتی ارائه دهد که زمینه دستیابی به توافق با واشنگتن را فراهم کند، عربستان سعودی و کشورهای همسایه آن آمادگی دارند به سمت توافقی گسترده‌تر برای تأمین امنیت منطقه‌ای حرکت کنند.

این نشریه در ادامه گزارش خود نوشت، در مقابل، اگر ایران این پیشنهادها را نپذیرد و حملات به کشورهای حوزه خلیج فارس از سر گرفته شود، کشورهای عضو «پیمان مکه» برای واکنش آمادگی خواهند داشت.

اکونومیست همچنین تأکید کرد کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پس از دهه‌ها اتکا به آمریکا، اکنون در تلاش هستند بحران‌های منطقه‌ای را خود مدیریت و از گسترش تنش‌ها جلوگیری کنند.