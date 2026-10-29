به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در دیدار با اعضای ستاد اعتکاف خراسان رضوی، با اشاره به حمایت‌های آستان قدس رضوی از برگزاری مراسم اعتکاف، اظهار کرد: این حمایت‌ها به حرم مطهر رضوی و مسجد گوهرشاد محدود نمی‌شود، بلکه در مناطق حاشیه‌ای شهر و برخی مناطقی که در اداره و پشتیبانی اعتکاف با مشکلاتی مواجه‌اند نیز ارائه می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی افزود: بخش قابل‌توجهی از خدمات موردنیاز معتکفان، از جمله تأمین افطار، سحر و غذا، با حمایت آستان قدس رضوی انجام می‌شود. همچنین در تعدادی از مساجد متعلق به این مجموعه که میزبان مراسم اعتکاف هستند، خدمات لازم برای برگزاری این آیین عبادی تأمین می‌شود.

وی با اشاره به گسترش سنت اعتکاف پس از پیروزی انقلاب اسلامی، این جریان عبادی را از جلوه‌های نوآوری انقلاب بر مبنای دین‌مداری دانست و اظهار کرد: اعتکاف از جمله شواهدی است که نشان می‌دهد این سنت عبادی با ظهور انقلاب اسلامی گسترش یافته و به یکی از دستاوردهای ارزشمند انقلاب تبدیل شده است.

علم الهدی با تأکید بر اهمیت توجه به این ظرفیت دینی، اعتکاف را جریانی مؤثر در تقویت دین‌مداری در میان اقشار مختلف جامعه دانست و بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف آن تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به ضرورت حفظ ارتباط شرکت‌کنندگان با مراسم اعتکاف، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در این زمینه، ایجاد علاقه و انگیزه در معتکفان برای ادامه حضور در این مراسم است.

وی افزود: بسیاری از افراد، به‌ویژه دانش‌آموزان و نوجوانان، تحت تأثیر حضور دوستان، اقوام، آشنایان یا همسایگان خود در اعتکاف، به شرکت در این مراسم علاقه‌مند می‌شوند؛ اما ممکن است این حضور در سال‌های بعد استمرار پیدا نکند.

علم‌الهدی با اشاره به جایگاه اعتکاف در میان اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه اقشار ضعیف، دانش‌آموزان و دانشجویان، تصریح کرد: اگرچه اعتکاف عبادتی برای همه افراد جامعه است، اما در شرایط کنونی، توجه به ظرفیت آن در میان دانش‌آموزان و دانشجویان اهمیت ویژه‌ای دارد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی اعتکاف را ظرفیتی مؤثر برای مقابله با انحرافاتی دانست که نسل جوان را تهدید می‌کند و افزود: حتی اگر برای فردی که در مراسم اعتکاف شرکت می‌کند، برنامه تبلیغی ویژه‌ای اجرا نشود، حضور او در فضای اعتکاف به‌خودی‌خود اهمیت دارد و می‌تواند زمینه جذب نیروهای جوان به اسلام و نظام را فراهم کند.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت اعتکاف برای تقویت ارتباط نسل جوان با ارزش‌های دینی، اظهار کرد: از طریق اعتکاف، باید زمینه جذب نیروهای جوان برای اسلام و نظام فراهم شود و همچنین برای استمرار این ارتباط برنامه‌ریزی شود تا شرکت‌کنندگان تنها به حضور مقطعی در این مراسم بسنده نکنند.

علم الهدی با اشاره به اهمیت فعالیت‌های مستمر در حوزه اعتکاف، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و تأمین زیرساخت‌های لازم برای تداوم این جریان عبادی و حفظ ارتباط معتکفان با آن تأکید کرد.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد این تلاش‌ها مورد توجه حضرت بقیةالله الاعظم(عجل‌الله تعالی فرجه‌الشریف) قرار گیرد و موجب خشنودی آن حضرت شود.