به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق صادقی، شامگاه پنجشنبه در اجتماع شبانه در سنندج با اشاره به ضرورت شناخت نگاه غرب و نظام سلطه به مقوله جنگ اظهار کرد: اگر ماهیت جنگ در منطق قدرت‌های استکباری به‌درستی شناخته شود، می‌توان از تحلیل‌های نادرست و تصمیم‌هایی که برای کشور هزینه ایجاد می‌کند، پرهیز کرد.

صادقی با بیان اینکه جنگ در نگاه استکبار صرفاً یک حادثه ناشی از رفتارهای مقطعی کشورها نیست، افزود: بررسی تاریخ جنگ‌های جهانی نشان می‌دهد که قدرت‌های بزرگ برای دستیابی به منافع اقتصادی، بازارهای مصرف، منابع اولیه و گسترش نفوذ خود، زمینه‌های جنگ را طراحی می‌کنند و رخدادهایی مانند ترور یا مرگ یک مقام سیاسی می‌تواند بهانه آغاز درگیری باشد.

وی با اشاره به پیامدهای جنگ جهانی اول برای ایران گفت: با وجود اعلام بی‌طرفی ایران در این جنگ، کشور از اشغال بخش‌هایی از سرزمین خود و پیامدهای سنگین انسانی و اقتصادی در امان نماند؛ موضوعی که به گفته وی، نشان می‌دهد منافع قدرت‌های بزرگ می‌تواند بر تعهدات و بی‌طرفی کشورها غلبه کند.

تجربه تاریخی هشدار درباره اعتماد به قدرت‌های استکباری

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان کردستان با اشاره به تحولات پس از جنگ جهانی اول و دوم، تصریح کرد: از نگاه وی، تحولات منطقه غرب آسیا و شکل‌گیری رژیم صهیونیستی نیز در چارچوب رقابت قدرت‌ها و تلاش برای تثبیت نفوذ در مناطق راهبردی قابل بررسی است.

صادقی با تأکید بر اینکه واگذاری امتیاز به قدرت‌های سلطه‌گر لزوماً به پایان زیاده‌خواهی آنها منجر نمی‌شود، اظهار کرد: تجربه تاریخی ملت‌ها نشان می‌دهد که تکیه بر وعده‌های قدرت‌های بزرگ، بدون توجه به منافع و استقلال ملی، نمی‌تواند تضمین‌کننده امنیت و آرامش پایدار باشد.

وی با اشاره به اهمیت منابع انرژی و موقعیت جغرافیایی ایران و منطقه غرب آسیا گفت: در کنار اختلاف‌های سیاسی و مبانی فکری، منابع طبیعی و موقعیت راهبردی منطقه از عوامل مهم توجه قدرت‌های بزرگ به این بخش از جهان است.

صادقی با اشاره به موضوع ملی شدن صنعت نفت ایران افزود: این تجربه تاریخی نشان می‌دهد که ایستادگی در برابر مداخله خارجی و اتکا به پشتوانه مردمی می‌تواند در صیانت از منافع ملی نقش‌آفرین باشد؛ در مقابل، فاصله گرفتن از ظرفیت‌های داخلی و تکیه بر قدرت‌های خارجی می‌تواند زمینه آسیب‌پذیری را افزایش دهد.

جبهه مقاومت متأثر از تجربه انقلاب اسلامی

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان کردستان با اشاره به شکل‌گیری جریان‌های مقاومت در منطقه اظهار کرد: از نگاه وی، انقلاب اسلامی علاوه بر تحولات داخلی ایران، بر شکل‌گیری و تقویت جریان‌های مقاومت در منطقه نیز تأثیر گذاشته است.

وی با اشاره به تجربه حزب‌الله لبنان و انصارالله یمن، بر نقش آموزش، سازمان‌دهی نیروهای بومی و تقویت توان دفاعی ملت‌ها تأکید کرد و گفت: دفاع از جوامع در برابر تجاوز، زمانی می‌تواند به یک حرکت پایدار تبدیل شود که مردم همان سرزمین در آن نقش محوری داشته باشند.

صادقی با بیان اینکه تقابل قدرت‌های استکباری تنها به منابع اقتصادی محدود نمی‌شود، تصریح کرد: به اعتقاد وی، هویت فرهنگی، باورهای دینی و استقلال ملت‌ها نیز از جمله عرصه‌هایی است که در معرض فشار و مداخله قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به برخی رخدادهای سیاسی و اجتماعی ایران پس از انقلاب اسلامی، بر نقش مردم و حساسیت آنان نسبت به ارزش‌های دینی و ملی تأکید کرد و افزود: حضور مردم در صحنه و پایبندی به باورها و هویت جمعی، از عوامل مهم عبور کشور از بحران‌هاست.

تأکید بر هوشیاری تاریخی و حفظ استقلال

دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی استان کردستان در پایان با تأکید بر ضرورت مطالعه دقیق تاریخ و شناخت اهداف قدرت‌های بزرگ گفت: ملت ایران با تکیه بر پیشینه تاریخی، فرهنگ عاشورا، روحیه جهاد و استقلال‌خواهی می‌تواند در برابر فشارهای خارجی ایستادگی کند.

صادقی ابراز امیدواری کرد که با تداوم هوشیاری مردم و تقویت جبهه مقاومت، تحولات منطقه به نفع ملت‌های مستقل و جریان حق پیش برود.