به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سلیمی مفرد عصر پنجشنبه با بازدید از اداره آب و فاضلاب و تأسیسات آب‌شیرین‌کن این شهر، وضعیت تأمین آب شرب، افزایش ظرفیت تولید آب و تکمیل پروژه جداسازی خط انتقال آب سعدآباد از آب‌پخش را بررسی کرد.

بخشدار سعدآباد گفت: این بازدید با هدف بررسی وضعیت تأمین آب شرب و پیگیری مطالبات شهروندان، از اداره آب و فاضلاب و تأسیسات آب‌شیرین‌کن شهر سعدآباد بازدید کرد.

سلیمی‌مفرد در پایان این بازدید، بر پیگیری مطالبات شهروندان از مسئولان استانی و شهرستانی تأکید کرد و خواستار تسریع در اجرای اقدامات لازم برای رفع مشکلات آب شرب شهر سعدآباد شد.

در این بازدید، وضعیت تأسیسات، مخزن ذخیره آب و روند تصفیه آب مورد بررسی قرار گرفت و موضوع افزایش ظرفیت آب‌شیرین‌کن به‌عنوان یکی از اقدامات ضروری برای بهبود وضعیت تأمین آب شرب شهروندان مطرح شد.

همچنین تکمیل پروژه جداسازی خط انتقال آب سعدآباد از آب‌پخش، از دیگر موضوعات مهم مطرح‌شده در این بازدید بود که اجرای آن در راستای بهبود روند تأمین آب شرب این شهر مورد تأکید قرار گرفت.