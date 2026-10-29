به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، نیروهای مسلح یمن در بیانیه‌ای از اجرای شش عملیات نظامی علیه اهدافی در عربستان سعودی در واکنش به حملات اخیر این کشور به یمن خبر دادند.

در این بیانیه آمده است: در جریان این عملیات‌ها، اهدافی در تأسیسات نفتی رأس‌تنوره، شرکت آرامکو در بقیق، فرودگاه خالد در ریاض، فرودگاه بین‌المللی فهد در دمام، پالایشگاه نفتی رابغ و مرکز فرماندهی تجمعات نظامی عربستان در منطقه نجران هدف قرار گرفته‌اند.

بر اساس اعلام نیروهای مسلح یمن، این عملیات‌ها با استفاده از موشک‌های بالستیک و پهپاد انجام شده است.

این بیانیه همچنین می‌افزاید: حمله به فرودگاه بین‌المللی فهد موجب اختلال در تردد هوایی این فرودگاه شده و عملیات در منطقه نجران نیز تلفات و مجروحانی در میان نظامیان سعودی برجای گذاشته است. این ادعاها به‌طور مستقل تأیید نشده‌اند.

نیروهای مسلح یمن در بیانیه خود، این حملات را پاسخی به حملات اخیر عربستان و کشتار غیرنظامیان، به‌ویژه زنان و کودکان، توصیف کردند، دانسته‌اند.

در بخش دیگری از این بیانیه، نیروهای مسلح یمن بر ادامه عملیات نظامی علیه اهدافی در عمق خاک عربستان تأکید کرده و اعلام کردند که این اقدامات تا توقف حملات و پایان محاصره یمن ادامه خواهد داشت.

در پایان این بیانیه، نیروهای مسلح یمن با تأکید بر تداوم رویکرد خود در برابر حملات، از مقابله با تشدید تنش با تشدید پاسخ نظامی سخن گفتند.