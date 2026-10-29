حمایت از مراکز قرآنی دشتستان در دستور کار قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر ، سومین نشست شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی شهرستان دشتستان پنجشنبه شب با حضور حجت‌الاسلام حسن مصلح، امام جمعه دشتستان و رئیس شورا، و حجت‌الاسلام سعید توکلیان، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان و دبیر شورا، در دفتر امام جمعه دشتستان برگزار شد.

این نشست با حضور اعضای شورا و با هدف ساماندهی، توسعه و تقویت فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، تدوین سیاست‌های کلان و ارتقای زیرساخت‌های قرآنی شهرستان تشکیل شد و محورهای اصلی برنامه‌های آتی شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این جلسه، تدوین و تصویب سند چشم‌انداز فعالیت‌های قرآنی شهرستان بود؛ سندی که قرار است مسیر فعالیت مراکز و مؤسسات قرآنی را در سال‌های آینده مشخص کرده و زمینه برنامه‌ریزی منسجم‌تر برای توسعه فعالیت‌های قرآنی را فراهم کند.

همچنین با توجه به اهمیت ترویج فرهنگ قرآن در خانواده‌ها و ضرورت گسترش دسترسی اقشار مختلف جامعه به آموزه‌های وحیانی، موضوع توسعه جلسات خانگی قرآن به‌عنوان یکی از اولویت‌های شورا مطرح شد. این رویکرد با هدف گسترش فرهنگ قرآنی در محیط خانواده و فراهم‌کردن زمینه مشارکت بیشتر مردم در برنامه‌های قرآنی مورد توجه اعضای شورا قرار گرفت.

تربیت حافظان قرآن کریم و فراهم‌کردن بستر مناسب برای پرورش نسل جدید حافظان از دیگر محورهای این نشست بود. اعضای شورا بر ضرورت توجه ویژه به این حوزه و تقویت زمینه‌های لازم برای شناسایی، آموزش و پرورش علاقه‌مندان به حفظ قرآن تأکید کردند.

در ادامه، راهکارهای عملیاتی حمایت از مراکز و مؤسسات قرآنی و تقویت توانمندی‌های آن‌ها مورد بررسی قرار گرفت. حمایت از این مراکز با هدف ارتقای ظرفیت فعالیت‌های قرآنی و فراهم‌کردن زمینه اجرای برنامه‌های گسترده‌تر در سطح شهرستان، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

همچنین در راستای تحقق عدالت در توزیع خدمات فرهنگی و مذهبی و بهره‌مندی مناطق مختلف شهرستان از برنامه‌های قرآنی، توسعه و گسترش فعالیت‌های قرآنی در بخش‌های سعدآباد و بوشکان در دستور کار قرار گرفت و اعضای شورا درباره تدوین برنامه‌های ویژه برای تقویت حضور و گسترش این فعالیت‌ها در مناطق یادشده به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در پایان این نشست، بر ضرورت پیگیری مصوبات و اجرای برنامه‌های عملیاتی تأکید شد و مقرر گردید اقدامات لازم برای تحقق تصمیمات اتخاذشده و پیشبرد اهداف شورای هماهنگی و گسترش فعالیت‌های قرآنی با حداکثر توان در سطح شهرستان دشتستان آغاز شود.