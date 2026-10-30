گروه هنر خبرگزاری مهر-سجاد خیامی؛ تئاتر به عنوان هنری کهن از گذشته پیوندی ناگسستنی با جامعه و مردم داشته و همواره عرصه‌ای توجه‌برانگیز و تأثیرگذار بوده است. تماشای یک نمایش می‌تواند تا ساعت‌ها ذهن تماشاگر را درگیر خود نگاه دارد و بر اندیشه، احساسات و نگرانی‌های او مؤثر باشد. از این رو در این گزارش تلاش می‌کنیم تا با مرور مهمترین اخبار تئاتر در هفته گذشته به اتفاقات، حواشی و رویدادهای این هنر بپردازیم.

اکبر زنجانپور: انگار ۶۰ سال اشتباه کردم!

نشست تخصصی «عصر کارگردان» با هدف بررسی دلایل کم‌کاری کارگردانان حرفه‌ای، با حضور چهره‌هایی چون اکبر زنجانپور، قطب‌الدین صادقی و حسین کیانی در خانه تئاتر برگزار شد. در این نشست که با انتقادهای صریح به شرایط فعلی تئاتر ایران همراه بود، اکبر زنجانپور با گلایه از دور شدن تئاتر از ماهیت خود، جمله‌ای تلخ به زبان آورد: «من بعد از ۶۰ سال کار کردن، به این نتیجه رسیده‌ام که انگار اشتباه کرده‌ام؛ چون نتیجه‌ای را که انتظار داشتم، نمی‌بینم.»

ویدئوی این اظهارنظر دردناک به سرعت در فضای مجازی وایرال شد و این در حالی است که کمتر از یک ماه از آخرین حضور این هنرمند در صحنه تئاتر با نمایش «جزیره» می‌گذرد؛ جایی که زنجانپور در سن ۸۱ سالگی، ۷۵ دقیقه روی صحنه ایفای نقش می‌کرد. در ادامه، قطب‌الدین صادقی از غلبه آثار سفارشی و تجاری انتقاد کرد و حسین کیانی نیز با هشدار درباره «سانسور اقتصادی»، تأکید کرد که تسلط سرمایه جایگاه خلاقانه کارگردان را تضعیف کرده است.

ادای دین به زنده‌یاد اکبر عبدی

مراسم افتتاحیه و آئین «شب‌چراغ» نمایش «ماتیشکا» که به یاد زنده‌یاد اکبر عبدی تولید شده است، با حضور اتابک نادری، المیرا عبدی و جمعی از هنرمندان در تماشاخانه سنگلج برگزار شد. در این مراسم احساسی، اتابک نادری مدیرکل هنرهای نمایشی با مرور خاطره آخرین حضور اکبر عبدی در سنگلج، از سفارش و حمایت‌های ویژه او از این گروه جوان پرده برداشت. المیرا عبدی نیز که شمع یادبود این اجرا را به نیابت از پدر افروخت، یادآور شد که ایده این اثر در زمان حیات پدرش با استقبال گرم او همراه بوده است. این نمایش هر شب ساعت ۱۸ در تماشاخانه سنگلج روی صحنه می‌رود.

امضای تفاهم‌نامه جشنواره تئاتر خیابانی مریوان با حضور وزیر فرهنگ

در نشست مشترک سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و آرش زره‌تن لهونی استاندار کردستان، تفاهم‌نامه همکاری برای برگزاری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان به امضا رسید. در این جلسه که با حضور مدیران ارشد هنری برگزار شد، بر لزوم تقویت زیرساخت‌های فرهنگی استان و شتاب‌دهی به روند بهره‌برداری از تالار مرکزی سنندج نیز تأکید شد. این رویداد شاخص تئاتری قرار است از ۲ تا ۶ آذر در شهر مرزی مریوان برگزار شود.

افشای اسرار مرلین مونرو در پردیس تئاتر شهرزاد

نمایش «مرلین» به نویسندگی و کارگردانی مهدیس زارع‌نژاد و تهیه‌کنندگی محمد قدس، از نیمه آبان‌ در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه می‌رود. این اثر نمایشی قرار است زوایای پنهان و شنیده‌نشده‌ای از زندگی «مرلین مونرو» ستاره سرشناس سینمای جهان را در خلوت خانه‌اش به تصویر بکشد. زارع‌نژاد با این اجرا، دومین تجربه کارگردانی و نخستین تجربه نویسندگی خود را به مخاطبان ارائه می‌دهد.

در شهریور امسال، ایده‌ای دارای شباهت به این اثر با عنوان «چه کسی مرلین را کشت؟» نوشته شارلین کوپر کوهن و به کارگردانی فیلیپ مک‌کینلی در تئاتر امرالد لندن اجرا شد.

کیومرث مرادی مدیر بخش تئاتر مراسم «تندیس حافظ» شد

امید معلم، دبیر مراسم تئاتر و موسیقی علی معلم (تندیس حافظ)، با انتشار حکمی کیومرث مرادی را به‌عنوان مدیر جدید بخش تئاتر این رویداد هنری منصوب کرد. مرادی، کارگردان و مدرس باسابقه تئاتر ایران که آثاری چون «افسون معبد سوخته» و «شکلک» را در کارنامه دارد، قرار است از چهارمین دوره این مراسم، با تجربه سه دهه‌ای خود هدایت این بخش رقابتی را بر عهده بگیرد.

بازگشت تام هنکس به برادوی

تام هنکس پس از ۱۴ سال دوری از صحنه، با نمایشنامه «این دنیای فردا» به برادوی بازمی‌گردد. این نمایشنامه که هنکس آن را بر اساس داستان‌های کوتاه خودش نوشته، یک عاشقانه درباره سفر در زمان است و روایتگر مردی است که برای تغییر آینده، به سال ۱۹۳۹ بازمی‌گردد. کلی اوهارا نیز هنکس را در این اثر که سال آینده روی صحنه می‌رود، همراهی خواهد کرد.

اقتباس نمایشی از «پیانیست» در لندن

اقتباس نمایشی جدیدی از کتاب خاطرات ولادیسلاو اشپیلمان (پیانیست) در تئاتر «پارک» لندن روی صحنه رفته است. این اثر به جای تمرکز بر خشونت‌های بصری جنگ، بر استفاده از موسیقی زنده تکیه دارد. اجرای عمیق دنیل کریکلر در نقش اشپیلمان و استفاده از یک نوازنده مجزا روی صحنه به عنوان «روح موسیقایی» او، مورد تحسین منتقدان قرار گرفته است.