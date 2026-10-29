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۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۴

امدادرسانی به ۶ نفر از مصدومان سانحه رانندگی محور تربت جام به فریمان

امدادرسانی به ۶ نفر از مصدومان سانحه رانندگی محور تربت جام به فریمان

مشهد- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی از امدادرسانی به ۶ مصدوم بر اثر برخورد خودرو سواری و تراکتور در محور تربت جام به فریمان خبر داد.

سید علی منیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: عصر پنجشنبه گزارشی مبنی بر برخورد یک دستگاه خودرو سمند با تراکتور در کیلومتر ۲۵ محور تربت جام به فریمان توسط مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان خراسان رضوی گفت: بلافاصله یک تیم امداد از پایگاه امداد و نجات بین شهری خرم آباد (یادمان شهید احمد فیاض) شهرستان تربت جام به محل اعزام شدند.

وی افزود: این حادثه ۶ مصدوم داشت که پس از تثبیت فیزیکی و پزشکی و ارائه کمک های اولیه پیش بیمارستانی، ۲ مصدوم توسط آمبولانس هلال احمر و ۴ مصدوم توسط آمبولانس های اورژانس به مرکز درمانی سجادیه تربت جام منتقل شد.

کد مطلب 6993998

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