علم، ایمان و تهذیب نفس؛ سه رکن ساخت آینده ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام شامگاه پنجشنبه در تجمع دانشجویان و دانشگاهیان شیراز در بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی، با اشاره به حضور نسل جوان در صحنه‌های انقلاب گفت: مسیر انقلاب اسلامی نسل به نسل نو می‌شود و در هر صحنه شاهد هستیم که نسل بعدی محکم‌تر از نسل قبل در میدان ایستاده است.

وی با قدردانی از حضور دانشجویان در این تجمع افزود: پیام رهبر معظم انقلاب به جوانان دانشجو چنان اثرگذار بوده که بزرگ‌ترها نیز برای احترام به عهدی که جوانان با رهبر خود بسته‌اند، در این میدان حضور یافته‌اند.

پیوند قلبی مردم و رهبری؛ محور وحدت ملی

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به مفاهیم مطرح‌شده در پیام رهبر معظم انقلاب، محبت و پیوند قلبی مردم و رهبری را یکی از محورهای مهم این پیام دانست و گفت: این محبت و یگانگی رهبر با مردم در پیام ایشان جلوه‌گر شده است.

آیت الله دژکام با بیان اینکه هدف مشترک مردم ایران، محور دیگری برای پیوند و همبستگی ملی است، افزود: اراده و احساس مسئولیت برای ساختن آینده ایران و جهان، رشته اتصال قلب‌های ایرانیان به یکدیگر است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی شیراز و با الهام از شعر حافظ تأکید کرد: برای شکافتن سقف فلک و طرحی نو درانداختن، باید با اراده و همدلی در مسیر ساخت آینده‌ای بهتر گام برداریم.

علم، ایمان و تهذیب نفس؛ سه رکن ساخت آینده ایران

امام‌جمعه شیراز، علم، ایمان و تهذیب نفس را از محورهای مهم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب برشمرد و گفت: اگر دانش کشور آسیب ببیند، به افقی که برای ایران ترسیم کرده‌ایم، نخواهیم رسید.

وی با اشاره به آرمان‌های انقلاب اسلامی برای فراهم‌کردن زمینه ظهور حضرت مهدی(عج) افزود: ایران باید کشوری باشد که پرچم عزت و پیشرفت آن برافراشته بماند و این هدف بدون تقویت دانش و حفظ ایمان محقق نمی‌شود.

آیت‌الله دژکام با اشاره به توانمندی‌های علمی جوانان ایرانی در حوزه فناوری‌های پیشرفته اظهار کرد: روزگاری در برنامه‌های سرود مربوط به امام زمان(عج) به ما می‌گفتند که شما سلاحی ندارید، درحالی‌که دشمنان سلاح دارند؛ اما امروز جوانان دانش‌آموخته دانشگاه‌های ایران در عرصه فناوری موشکی به توانمندی‌هایی رسیده‌اند که معادلات گذشته را تغییر داده است.

وی با تأکید بر ضرورت همراهی علم و ایمان ادامه داد: دانش در کنار ایمان می‌تواند پیام‌آور آزادی و ارزش‌های انسانی برای بشریت باشد و این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.

تجدید عهد با رهبری و تأکید بر وحدت ملی

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس در بخش پایانی سخنان خود، حضور دانشجویان و دانشگاهیان را فرصتی برای تجدید عهد با رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: با شنیدن پیام رهبر انقلاب، بار دیگر عهد خود را تازه کردیم.

آیت‌الله دژکام با یادآوری جلسات و محافل گذشته که با قرائت دعای وحدت همراه بود، بر ضرورت حفظ همبستگی میان اقشار مختلف جامعه تأکید کرد.

وی در پایان با دعوت از حاضران به گرفتن دست یکدیگر و قرائت دعای وحدت، تصریح کرد:همه مردم ایران، از جوانان و دانشگاهیان تا دیگر اقشار جامعه، دست در دست یکدیگر ایستاده‌اند تا پرچم ایران که پرچم عزت اسلام است، بر زمین نیفتد.

