به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی منصوری پنجشنبه شب در تجمع مردم این شهر با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، بر ضرورت الگوگیری از سیره و سبک زندگی آن حضرت در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

امام‌جمعه ضیاءآباد با اشاره به روایتی درباره گفت‌وگوی پیامبر اکرم(ص) و حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: در این روایت، هنگامی که پیامبر(ص) از دختر خود خواست حاجتش را بیان کند، حضرت زهرا(س) توجه به خداوند متعال را خواسته اصلی خود عنوان کرد.

وی با بیان اینکه توجه به خدا و برخورداری از حضور قلب باید در زندگی مؤمنان مورد توجه باشد، افزود: حضرت فاطمه زهرا(س) می‌تواند الگویی برای خانواده‌ها در زمینه همسرداری، تربیت فرزند، خانه‌داری و مسئولیت‌پذیری باشد.

پیوند مردم با اهل‌بیت(ع)، عامل ناکامی دشمنان

منصوری با اشاره به تجمع‌های شبانه مردم و حضور نیروهای نظامی و انتظامی برای تأمین امنیت این مراسم‌ها گفت: یکی از عوامل ناکامی دشمنان در برابر ملت ایران و جبهه مقاومت، پیوند مردم با اهل‌بیت(ع) است.

وی افزود: دشمنان تلاش می‌کنند این پیوند را تضعیف کنند، اما به گفته او، تاکنون در این مسیر ناکام مانده‌اند.

امام‌جمعه ضیاءآباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شعار «زن، زندگی، آزادی» اظهار کرد: از نگاه او، اسلام با حضور اجتماعی زنان مخالفتی ندارد، بلکه این حضور باید با رعایت احکام شرعی و حجاب اسلامی همراه باشد.

وی با اشاره به فعالیت زنان در عرصه‌های آموزشی، پزشکی و اداری گفت: زنان می‌توانند با حفظ حجاب و رعایت موازین شرعی، در عرصه‌های مختلف جامعه حضور داشته باشند.

منصوری همچنین با انتقاد از آنچه ترویج بی‌بندوباری و بی‌عفتی از سوی دشمنان خواند، بر ضرورت توجه خانواده‌ها به عفاف و حیا تأکید کرد.

ولایت‌پذیری؛ درسی از سیره حضرت زهرا(س)

وی با اشاره به رنج‌ها و مصائب حضرت فاطمه زهرا(س) پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، بر اهمیت ولایت‌پذیری و پایبندی به عهد و پیمان تأکید کرد و گفت: سیره حضرت زهرا(س) در دفاع از ولایت باید مورد توجه قرار گیرد.

امام‌جمعه ضیاءآباد در پایان با اشاره به تأکید رهبر شهید بر برگزاری باشکوه مراسم ایام فاطمیه، خواستار برگزاری پرشور این مناسبت‌ها شد و با اشاره به حوادث صدر اسلام، پایبندی به عهد و حمایت از ولایت را از درس‌های مهم تاریخ اسلام دانست.