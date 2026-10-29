پیامهای مقام معظم رهبری چراغ راه پیشرفت و اقتدار کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در اجتماع شبانه مردم شهرستان چناران با اشاره به اهمیت حضور مستمر مردم در صحنه‌های اجتماعی و انقلابی بر ضرورت تعمیق معنویت، تقویت انسجام ملی و حرکت در مسیر تحقق ایران قوی تأکید کرد.

امام جمعه چناران با اشاره به روایت حضور بانویی سالخورده از شهر اصفهان که بیش از ۲۰۰ شب در اجتماعات حضور یافته بود، اظهار کرد: این بانو با اشاره به حضور خود در جمع مردم گفت: این حضور را در پیشگاه شهدا عرضه می‌شود چرا که مردم با حضور در خیابانها، حمایت خود از رهبری را به نمایش می‌گذارند و به برکت خون شهدا در میدان حضور دارند.

وی افزود: این نگاه، بیانگر پیوند عمیق بین حضور مردمی، وفاداری به آرمانهای شهدا و حمایت از رهبری است و این حقیقت در نماز جمعه نیز جلوه دارد چرا که حضور در نماز جمعه، افزون بر آثار عبادی، نمادی از همبستگی و همراهی اجتماعی مسلمانان به شمار می‌رود.

بختیاری با تأکید بر ضرورت مطالعه دقیق و مستمر پیامهای مقام معظم رهبری، تصریح کرد: این پیامها باید به‌ عنوان سندی راهبردی مورد بررسی قرار گیرند زیرا دربردارنده ابعاد مهمی برای هدایت جامعه و به‌ویژه نخبگان هستند.

امام جمعه چناران سه بُعد انگیزشی و معنوی، راهبردی و عملیاتی را از محورهای مهم این رویکرد برشمرد و گفت: در بُعد نخست، برخورداری از الگوهای متعالی، معنویت، امید و انگیزه اهمیت ویژه‌ای دارد لذا جامعه برای حرکت رو به جلو به الگوهایی نیازمند است که مسیر تعالی و مسئولیت‌ پذیری را روشن کنند و حضرت زهرا (س) و اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) از برجسته‌ترین الگوهای این مسیر هستند.

وی با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه دوم، خواستار رعایت حرمت این ایام و پرهیز از برگزاری برنامه‌های جشن و سرور شد و بر ضرورت برگزاری مراسم عزاداری و سیاه پوشی متناسب با شأن و جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س) در اجتماعات و هیئت‌های مذهبی تأکید کرد.

بختیاری در تشریح بُعد راهبردی پیام‌های رهبری، علم‌آموزی و تقویت توان علمی کشور را از الزامات دستیابی به ایران قوی دانست و اظهار کرد: علم، قدرت‌ آفرین است و برای ساختن آینده‌ای مقتدر باید سرمایه‌گذاری فکری و فرهنگی بر دانش‌آموزان و دانشجویان در اولویت قرار گیرد چرا که آینده کشور به دانش، توانمندی و ظرفیت نسل جوان وابسته است.

امام جمعه چناران با اشاره به بُعد عملیاتی این رویکرد، خاطرنشان کرد: شکر نعمت، مسئولیت اجتماعی و به‌ کارگیری دانش در مسیر خدمت به مردم، از وظایف مهم نخبگان است و دانش و تخصص زمانی به ثمر واقعی می‌رسد که در خدمت حل مسائل جامعه، پیشرفت کشور و شکوفایی ظرفیتهای انسانی قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، نقش شورای عالی امنیت ملی را در تصمیم‌ گیریهای کلان کشور مهم ارزیابی کرد و بر ضرورت اتخاذ تصمیم‌ها بر پایه مصالح نظام و ملاحظات راهبردی تأکید کرد.

بختیاری با اشاره به موضوع پایان جنگ و شرایط منطقه‌ای، تحقق شروط ایران، تقویت انسجام ملی و توجه به امنیت فرامنطقه‌ای را از محورهایی دانست که باید در تصمیم‌گیریهای راهبردی مورد توجه قرار گیرند.

امام جمعه چناران با بیان اینکه امنیت، اقتصاد، سیاست و فرهنگ به یکدیگر پیوند خورده‌اند، تصریح کرد: نگاه راهبردی به مسائل کشور مستلزم آن است که این حوزه‌ها به صورت یکپارچه دیده شوند و تصمیم‌ها با درنظر گرفتن آثار متقابل آنها اتخاذ شود.

وی همچنین از تلاشهای دبیر شورای عالی امنیت ملی قدردانی کرد و با تأکید بر ضرورت به‌ رسمیت‌ شناختن جایگاه جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی، اقتدار ملی را متکی بر انسجام داخلی، توانمندیهای راهبردی و ایستادگی در برابر فشارهای خارجی دانست.

بختیاری با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی، وضعیت و اظهارات متناقض مقامات این دو طرف را در چارچوب جنگ روانی و تلاش برای مدیریت افکار عمومی ارزیابی کرد و گفت: تهدیدهای نظامی و فضاسازی‌های رسانه‌ای دشمن را باید با هوشیاری و تحلیل دقیق دنبال کرد و اجازه نداد این فضاسازی‌ها بر اراده و انسجام مردم تأثیر بگذارد.

امام جمعه چناران با تأکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از کشور اظهار کرد: هرگونه تعرض نظامی به ایران با پاسخ متناسب رو به‌ رو خواهد شد و توان دفاعی کشور، پشتوانه‌ای برای صیانت از منافع ملی و مقابله با تهدیدها است.