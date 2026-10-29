به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشاری اخباری در فضای مجازی مبنی بر غیرفعال شدن کارت‌های هوشمند سوخت خودروهای با عمر بیش از ۲۵ سال و موتورسیکلت‌های با عمر بیش از ۱۰ سال، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اعلام کرد: خبر منتشرشده، مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیست.



در این اطلاعیه تاکید شده است: از هموطنان درخواست می‌شود ضمن پرهیز از توجه به اخبار تأییدنشده و بازنشر مطالب فاقد منبع معتبر، اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با کارت هوشمند سوخت و نحوه عرضه فرآورده‌های نفتی را صرفاً از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.



روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ضمن تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه، از اصحاب رسانه و کاربران فضای مجازی درخواست می‌کند در انتشار اخبار مرتبط با خدمات عمومی، از صحت و اعتبار اطلاعات اطمینان حاصل کنند.