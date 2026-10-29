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۷ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

غیرفعال‌شدن کارت سوخت خودروهای فرسوده صحت ندارد

غیرفعال‌شدن کارت سوخت خودروهای فرسوده صحت ندارد

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد: غیرفعال‌شدن کارت سوخت خودروهای بالای ۲۵ سال و موتورسیکلت‌های بالای ۱۰ سال صحت ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی انتشاری اخباری در فضای مجازی مبنی بر غیرفعال شدن کارت‌های هوشمند سوخت خودروهای با عمر بیش از ۲۵ سال و موتورسیکلت‌های با عمر بیش از ۱۰ سال، شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران اعلام کرد: خبر منتشرشده، مورد تأیید شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیست.

در این اطلاعیه تاکید شده است: از هموطنان درخواست می‌شود ضمن پرهیز از توجه به اخبار تأییدنشده و بازنشر مطالب فاقد منبع معتبر، اخبار و اطلاعیه‌های مرتبط با کارت هوشمند سوخت و نحوه عرضه فرآورده‌های نفتی را صرفاً از طریق مراجع رسمی پیگیری کنند.

روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ضمن تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی دقیق و مسئولانه، از اصحاب رسانه و کاربران فضای مجازی درخواست می‌کند در انتشار اخبار مرتبط با خدمات عمومی، از صحت و اعتبار اطلاعات اطمینان حاصل کنند.

کد مطلب 6994006

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