استقامت ملت ایران مصداق بارز جهاد کبیر و جهاد افضل است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوذر پاساد، شامگاه پنجشنبه در تجمع مردمی خیابان جمهوری اسلامی یاسوج، با اشاره به مفاهیم قرآنی جهاد و نقش مجاهدت در تداوم حیات جوامع، به تبیین ابعاد مختلف جهاد در راه خدا پرداخت.

وی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام و تبریک شب زیارتی حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، از حضور مستمر مردم یاسوج در تجمعات مردمی قدردانی کرد و اظهار داشت: مردم شریف یاسوج با حضور در خیابان جمهوری اسلامی، طی حدود ۲۴۳ شب، بر دفاع از کیان اسلام و ایران تأکید کرده‌اند.

مدیر سطح عالی حوزه‌های علمیه یاسوج با استناد به آیه ۷۸ سوره مبارکه حج، «وَجَاهِدُوا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ»، گفت: خداوند متعال در این آیه، مؤمنان را به جهاد در راه خود فراخوانده و حدود و مقصد این مجاهدت را مشخص کرده است. جهاد فی‌الله به این معناست که حرکت و تلاش انسان باید خالصانه و به دور از هرگونه غل‌وغش و انحراف از مسیر الهی باشد.

جهاد کبیر؛ تبیین حقیقت و مقابله با جهل

پاساد با اشاره به نخستین قسم جهاد، یعنی جهاد کبیر، بیان کرد: خداوند متعال در سوره مبارکه فرقان می‌فرماید: «فَلَا تُطِعِ الْکَافِرِینَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا کَبِیرًا». این آیه در شرایطی نازل شد که هنوز جنگ نظامی آشکاری علیه پیامبر اکرم (ص) در مکه شکل نگرفته بود، اما مقابله فکری و تبیین حقیقت، ضرورتی اساسی به شمار می‌رفت.

وی افزود: پیامبر اکرم (ص) در آن دوران، با جهاد تبیین و روشنگری، مردم را از تاریکی جهل به سوی نور هدایت می‌کردند. در طول تاریخ نیز انبیا، ائمه اطهار (ع) و علمای اسلام این رسالت مهم را بر عهده داشته‌اند.

مدیر سطح عالی حوزه‌های علمیه یاسوج با اشاره به نقش امام خمینی (ره) در پیروزی انقلاب اسلامی و جایگاه رهبر معظم انقلاب در تداوم این مسیر، تصریح کرد: این جریان، رسالت هدایتگری و مقابله با تاریکی‌ها را دنبال کرده و بر ضرورت روشنگری و پایبندی به ارزش‌های اسلامی تأکید دارد.

جهاد افضل؛ ایستادگی در برابر ظلم

پاساد در ادامه، جهاد افضل را از دیگر ابعاد مجاهدت در راه خدا دانست و با اشاره به روایت نبوی «أَفْضَلُ الْجِهَادِ کَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ»، اظهار داشت: بر اساس این روایت، بیان سخن حق در برابر حاکم ستمگر از برترین مراتب جهاد است.

وی با اشاره به حضور مردم در تجمعات مردمی در نقاط مختلف کشور گفت: کسانی که در ماه‌های گذشته در برابر استکبار ایستادگی کرده و با حضور در صحنه، پیام خود را به افکار عمومی و رسانه‌های جهان رسانده‌اند، در چارچوب این مجاهدت و دفاع از حق قابل ارزیابی هستند.

اتحاد مقدس در سایه استقامت و انسجام

مدیر سطح عالی حوزه‌های علمیه یاسوج با تأکید بر ضرورت پایداری در مسیر حق، خاطرنشان کرد: مؤمنانی که در شرایط دشوار و در سرمای زمستان و گرمای تابستان از مواضع خود عقب‌نشینی نکرده‌اند، باید استقامت را به‌عنوان یکی از اصول اساسی حرکت ایمانی مورد توجه قرار دهند.

وی با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ»، افزود: ایمان حقیقی با استقامت و پایداری معنا پیدا می‌کند و امروز نیز حفظ انسجام، پرهیز از اختلاف و حرکت هماهنگ در مسیر اهداف مشترک، از ضرورت‌های جامعه اسلامی است.

پاساد با بیان اینکه تحقق اتحاد مقدس نیازمند همدلی و مجاهدت است، گفت: پیروی منسجم از رهبری و حفظ وحدت، زمینه‌ساز تقویت جبهه حق در برابر دشمنان خواهد بود.

وی در پایان تأکید کرد: مجاهد واقعی کسی است که در مسیر هدایت امام خود حرکت کند، توانایی تشخیص درست از نادرست را داشته باشد و میان کارهای ضروری، مهم‌ترین و اولویت‌دارترین اقدام را تشخیص دهد و به‌موقع به مرحله اجرا برساند.