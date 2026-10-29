مسئولیت هرگونه اخلال در خلیج فارس و تنگه هرمز بر عهده متجاوزان است

به گزارش خبرگزاری مهر، «غلامحسین درزی» در نشست شورای امنیت با عنوان «فناوری‌های نوظهور و امنیت دریایی: پیامدها برای صلح و امنیت» در سخنانی گفت: «مسئولیت هرگونه اخلال، مانع‌تراشی یا مداخله در دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز، مستقیما بر عهده متجاوزان و کسانی است که اقدامات تجاوزکارانه آنان علیه ایران را تسهیل یا در آن مشارکت می‌کنند. این تجاوز و اقدامات غیرقانونی امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی را به خطر انداخته‌اند.»

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل افزود: فناوری‌های نوظهور، از جمله هوش مصنوعی، فرصت‌هایی را برای ارتقای امنیت دریانوردی فراهم می‌کنند، اما در عین حال، آسیب‌پذیری‌های جدیدی نیز به وجود می‌آورند. با این حال، شورای امنیت باید در چارچوب اختیارات خود بر اساس منشور ملل متحد، به تهدیدهای واقعی رسیدگی کند و به نقش و مأموریت نهادهای ذی‌صلاح در این زمینه احترام بگذارد.

درزی تصریح کرد: ایران طی دهه‌ها، در مقام یک کشور ساحلی، همواره به امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی در خلیج فارس و تنگه هرمز پایبند بوده و مسئولیت‌های خود را در این زمینه به انجام رسانده است.متاسفانه، در نشست امروز نیز برخی سخنرانان بار دیگر علل ریشه‌ای وضعیت کنونی را نادیده گرفتند. ما بارها و بارها تاکید کرده‌ایم که مسئولیت هرگونه اخلال، مانع‌تراشی یا مداخله در دریانوردی در خلیج فارس و تنگه هرمز، مستقیما بر عهده متجاوزان و کسانی است که اقدامات تجاوزکارانه آنان علیه ایران را تسهیل یا در آن مشارکت می‌کنند. این تجاوز و اقدامات غیرقانونی امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی را به خطر انداخته‌اند.

سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: تلاش برای انتقال این مسئولیت به ایران، فاقد هرگونه مبنای موجه و اعتبار است. تنگه هرمز و مسیر تجارت دریایی از طریق این آبراه حیاتی، تا ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ باز بود از آن زمان، ایالات متحده به همراه رژیم اسرائیل، جنگی وحشیانه و تجاوزکارانه علیه ایران به راه انداخته‌اند و همچنان به اقدامات تجاوزکارانه خود ادامه می‌دهند.

درزی گفت: در جریان این جنگ وحشیانه، آنان همچنین عامدانه زیرساخت‌های غیرنظامی و دریایی، بنادر و شناورهای ایران را هدف قرار داده‌اند. اجازه دهید به چند واقعیت اشاره کنم که ابعاد و وخامت این وضعیت را به‌روشنی نشان می‌دهد.

وی افزود: در ۴ مارس ۲۰۲۶، یک زیردریایی آمریکایی با هدف قرار دادن ناوچه ایرانی «دنا» در آب‌های بین‌المللی اقیانوس هند، موجب شد تا بیش از ۱۰۰ ملوان ایرانی جان خود را از دست بدهند. در ۱۹ آوریل ۲۰۲۶، نیروهای نظامی ایالات متحده به شناور تجاری ایرانی "توسکا" حمله کردند. تا ۲۳ مه، فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا (سنتکام) اعلام کرد که در جریان اجرای محاصره دریایی، مسیر ۱۰۰ شناور تجاری را تغییر داده و چهار شناور را از کار انداخته است.

درزی اضافه کرد: در ۲۳ ژوئیه، نیروهای آمریکایی به دو شناور ایرانی جست‌وجو و نجات، به نام‌های "ناجی-۱۵" و "ناجی-۱۶"، در آب‌های سرزمینی ایران حمله کردند؛ این شناورها در آن زمان مشغول انجام عملیات بشردوستانه بودند.

سفیر و کاردار ایران در سازمان ملل تاکید کرد: علاوه بر این، آمریکا در ادامه اقدامات تجاوزکارانه خود، از ۱۲ آوریل ۲۰۲۶ محاصره دریایی شامل مسدود کردن تمامی ترددهای دریایی ورودی به بنادر ایران و خروجی از آن‌ها را اعمال کرده است.

وی خطاب به اعضای شورای امنیت گفت: محاصره دریایی، در چارچوب تجاوز مستمر آمریکا علیه ایران، نقض آشکار حاکمیت و تمامیت ارضی ایران و تخطی فاحش از ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد است؛ ماده‌ای که تهدید به زور یا توسل به آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشور را ممنوع می‌کند.

درزی تصریح کرد: افزون بر این، محاصره آمریکا دسترسی غیرنظامیان به مواد غذایی، دارو، سوخت و سایر اقلام ضروری را به خطر می‌اندازد، مجازات جمعی را بر آنان تحمیل می‌کند و آن‌ها را از نیازهای اساسی و ضروری برای بقا محروم می‌سازد.

اقدامات ایران، ماهیتی دفاعی و قانونی دارند

سفیر ایران در سازمان ملل با بیان اینکه «اقدامات ایران ماهیتی دفاعی و قانونی دارند» گفت: ایران، به‌عنوان یک کشور ساحلی، بر اساس حقوق بین‌الملل از حق مشروع برخوردار است که برای حفاظت از حقوق حاکمه، تمامیت ارضی، مردم و منافع حیاتی ملی خود در برابر تهدید یا تجاوز مستمر آمریکا، تمامی تدابیر لازم و مقتضی را اتخاذ کند.

درزی تصریح کرد: ایران خواستار پاسخ‌گویی کامل در قبال این نقض‌های فاحش و نیز خسارات و آسیب‌های واردشده به غیرنظامیان است.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل گفت: شورای امنیت نباید در برابر این نقض‌ها سکوت کند. این شورا باید صریحاً از ایالات متحده بخواهد که فوراً به این اقدامات غیرقانونی پایان دهد. ایران تمامی راهکارهای حقوقی موجود را برای تضمین پاسخ‌گو کردن عاملان این اقدامات و جنایات پیگیری خواهد کرد.