سمانه غلامی، کارشناس حوزه هواشناسی بخش کشاورزی درباره وضعیت هوای کشور برای حوزه کشاورزی به خبرنگار مهر، گفت: روز گذشته در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، ایلام، خوزستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال فارس، اصفهان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، همدان، مرکزی، قم، گیلان، مازندران و غرب گلستان در برخی ساعات ابرناکی بارش باران رعد و برق وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد، گرد و خاک را شاهد بودیم.

وی افزود: امروز جمعه، علاوه‌بر مناطق فوق در استان‌های گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی نیز ابرناکی و بارش باران مورد انتظار است. همچنین طی این روز در ساعت‌های بعداز ظهر و اوایل شب در برخی نقاط استان‌های کرمان، هرمزگان، جنوب فارس و سیستان و بلوچستان رشد ابرهای همرفتی رگبار باران رعد و برق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس حوزه هواشناسی در ادامه یادآور شد: شنبه و یکشنبه هفته آینده در برخی نقاط استان‌های واقع در غرب، جنوب غرب، برخی مناطق مرکزی، دامنه‌های شمالی و جنوبی البرز و شمال شرق بارش باران رخ خواهد داد.

وی گفت: همچنین امروز دریای خزر مواج است.

تحلیل وضعیت دما و بارش طی هفته گذشته

این کارشناس خوزه هواشناسی بخش کشاورزی در ادامه سخنان خود عنوان کرد: بیشترین میزان بارش در هفته پنجم متعلق به ایستگاه انزلی در استان گیلان به میزان ۴۷.۶ میلیمتر بوده است.

وی اضافه کرد: گرم‌ترین منطقه شبانکاره استان بوشهر به میزان ۴۱ درجه سلسیوس و میانگین سردترین منطقه توچال استان تهران به میزان منفی ۱.۶ درجه سلسیوس بوده است.

آماده‌باش کشاورزان و دامداران در پی پیش‌بینی بارندگی

کارشناس هواشناسی کشاورزی نسبت به تغییرات جوی و آغاز بارش‌ها در نقاط مختلف کشور هشدار داد و توصیه‌های فنی ضروری را برای صیانت از محصولات زراعی، باغی، دامی و آبزی‌پروری ارائه کرد.

غلامی با اشاره به تحلیل الگوهای هواشناسی و نقشه‌های پیش‌بینی ۳ روز آینده اعلام کرد: با توجه به احتمال وقوع بارندگی، وزش باد و پدیده گرد و خاک، رعایت نکات ایمنی و مدیریتی توسط بهره‌برداران بخش کشاورزی برای به حداقل رساندن خسارت‌های احتمالی امری حیاتی است.

وی در خصوص مدیریت منابع آب و خاک در باغات و مزارع تاکید کرد: کشاورزان و باغداران باید پیش از شروع بارش‌ها نسبت به کنترل، لایروبی، اصلاح و پاکسازی آبراه‌ها و کانال‌های انتقال آب اقدام کنند تا از ورود روان‌آب‌ها به داخل مزارع و باغات جلوگیری شود. همچنین تنظیم و مدیریت دوره‌های آبیاری با توجه به حجم بارندگی‌های پیش‌رو ضروری است.

این کارشناس هواشناسی حوزه کشاورزی درباره محافظت از تأسیسات و سازه‌های کشاورزی گفت: عایق‌بندی سالن‌های پرورشی (مرغداری‌ها و دامداری‌ها) و بستن دریچه‌های گلخانه‌ها برای جلوگیری از نفوذ آب باران باید در اولویت قرار گیرد. در زمان وزش باد شدید نیز انجام عملیات سم‌پاشی و محلول‌پاشی توصیه نمی‌شود و باغداران باید برای نهال‌های تازه کشت‌شده و درختان جوان از قیم استفاده کرده و پیش و پس از وزش باد، نسبت به جمع‌آوری سرشاخه‌ها و میوه‌های آلوده اقدام کنند.

وی در بخش دیگری از توصیه‌ها به زنبورداران هشدار داد: با توجه به احتمال آب‌گرفتگی و بارش، زنبورداران باید کندوهای عسل را به مناطق غیرآبگیر، دور از مسیرها و حاشیه رودخانه‌ها منتقل کنند. کنترل استحکام کندوها و تنظیم دریچه‌های پرواز در خلاف جهت وزش باد نیز از الزامات این روزها است.

غلامی در پایان با اشاره به وضعیت دامداری‌ها و آبزی‌پروری افزود: به دلیل پیش‌بینی گرد و خاک، خودداری از چرای دام در مرتع‌ها توصیه می‌شود. همچنین صاحبان استخرهای پرورش آبزیان باید به منظور تأمین اکسیژن کافی برای ماهیان، نسبت به افزایش هوادهی استخرها در شرایط بروز گرد و خاک اهتمام ورزند.