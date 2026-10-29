به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه رهبر انقلاب اسلامی، تصویرهای آیین تجلیل از نشان‌آوران علمی و ورزشی کشور و اهدای بیش از ۲۰۰ نشان به رهبر معظم انقلاب را منتشر کرد.

رویداد «مدال‌آوران کشوردوست» با حضور مدال‌آوران علمی و ورزشی کشور در جوار محل شهادت رهبر شهید انقلاب برگزار شد.

در این مراسم، ضمن تجلیل از افتخارآفرینان عرصه‌های علمی و ورزشی، بیش از ۲۰۰ مدال به نشانه ارادت و وفاداری به رهبر معظم انقلاب اسلامی اهدا شد.

این رویداد با محوریت پاسداشت افتخارات علمی و ورزشی کشور و تجدید عهد مدال‌آوران با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار شد.