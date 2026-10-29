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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱:۵۱

مدال‌هایی به رسم وفاداری؛ اهدای بیش از ۲۰۰ نشان به رهبر انقلاب +فیلم

مدال‌هایی به رسم وفاداری؛ اهدای بیش از ۲۰۰ نشان به رهبر انقلاب +فیلم

رسانه رهبر انقلاب اسلامی، تصاویری از اهدای بیش از ۲۰۰ نشان به رهبر معظم انقلاب را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه رهبر انقلاب اسلامی، تصویرهای آیین تجلیل از نشان‌آوران علمی و ورزشی کشور و اهدای بیش از ۲۰۰ نشان به رهبر معظم انقلاب را منتشر کرد.

رویداد «مدال‌آوران کشوردوست» با حضور مدال‌آوران علمی و ورزشی کشور در جوار محل شهادت رهبر شهید انقلاب برگزار شد.

در این مراسم، ضمن تجلیل از افتخارآفرینان عرصه‌های علمی و ورزشی، بیش از ۲۰۰ مدال به نشانه ارادت و وفاداری به رهبر معظم انقلاب اسلامی اهدا شد.

این رویداد با محوریت پاسداشت افتخارات علمی و ورزشی کشور و تجدید عهد مدال‌آوران با آرمان‌های انقلاب اسلامی برگزار شد.

کد مطلب 6994023

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