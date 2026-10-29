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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱:۵۷

جزئیات نشست ترامپ با فرمانده سنتکام درباره ایران

جزئیات نشست ترامپ با فرمانده سنتکام درباره ایران

همزمان با تشدید تحرکات نظامی آمریکا در منطقه، فرمانده سنتکام در نشستی با حضور وزیر جنگ و رئیس ستاد مشترک ارتش تروریست آمریکا، گزینه‌های نظامی علیه ایران را به ترامپ ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی «وال‌استریت ژورنال» به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که «برد کوپر» فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش تروریستی آمریکا (سنتکام)، در نشستی با حضور دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، گزینه‌های نظامی علیه ایران را تشریح کرده است.

بر اساس این گزارش، «پیت هگست» وزیر جنگ و ژنرال «دن کین» رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در این نشست حضور داشته‌اند.

وال‌استریت ژورنال همچنین گزارش داد که ارتش آمریکا در حال انتقال یک آتشبار اضافی سامانه موشکی پاتریوت به سرزمین‌های اشغالی با هدف تقویت توان پدافندی رژیم صهیونیستی است.

از سوی دیگر، شبکه تلویزیونی رژیم صهیونیستی گزارش داد که دست‌کم ۱۰ فروند هواپیمای ترابری نظامی آمریکا طی ۲۴ ساعت در سرزمین‌های اشغالی فرود آمده‌اند و سامانه‌های پدافند هوایی را به همراه داشته‌اند. بر اساس این گزارش، هواپیماهای مشابهی نیز در اردن، عربستان سعودی و قطر فرود آمده‌اند.

این شبکه به نقل از یک مقام صهیونیست اعلام کرد که ساختار امنیتی این رژیم در انتظار تصمیم ترامپ درباره کارزار نظامی علیه ایران است.

کد مطلب 6994025

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