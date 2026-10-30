اعتصاب سراسری در ۱۰۰ بندر جهان علیه صادرات اسلحه به رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، کارگران بنادر در ۲۲ کشور جهان در اعتراض به نسل‌کشی جاری در غزه و استفاده از تاسیسات بندری برای ترانزیت سلاح به رژیم صهیونیستی، خود را برای برگزاری یک اعتصاب و اعتراض جهانی در روز جمعه آماده می‌کنند؛ حرکتی که بخشی از «روز جهانی اقدام علیه جنگ و نسل‌کشی در نوار غزه» به شمار می‌رود.

سازمان‌دهندگان این اعتصاب بزرگ اعلام کرده‌اند که این اقدام اعتراضی می‌تواند بیش از ۴۰ درصد از ترافیک کشتیرانی در دریای مدیترانه را مختل کرده و مانع از جابجایی محموله‌هایی به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار شود.

فدراسیون اتحادیه‌های کارگری پایه ایتالیا اعلام کرد که با پیوستن کارگران بارانداز، دامنه این اعتراضات اکنون بیش از ۱۰۰ بندر در ۲۰ کشور مختلف را در بر می‌گیرد. انتظار می‌رود مراکز اصلی کشتیرانی در اروپا و سایر نقاط جهان از جمله بنادر هامبورگ در آلمان، والنسیا و آلگسیراس در اسپانیا، لو آور در فرانسه، پیره در یونان، جنوا در ایتالیا، طنجه مد در مراکش و ناواشوا در هند هدف این اعتصاب قرار گیرند.

اتحادیه‌های کارگری بزرگی نظیر «وردی» در آلمان، «سیپتو» به عنوان بزرگترین اتحادیه کارگری ایرلند، «۳اف» در دانمارک، و «سی‌جی‌تی» در فرانسه حمایت خود را از این فراخوان اعلام کرده‌اند. همچنین خارج از مرزهای اروپا، ۱۲ بندر در هند و اتحادیه کارگران حمل‌ونقل آبی این کشور نیز به این جنبش اعتراضی پیوسته‌اند هرچند هنوز آمار دقیقی از میزان مشارکت قطعی کارگران در این اعتصاب منتشر نشده است.

در همین راستا، «ناوگان جهانی پایداری» (گروهی از کمپین‌های حامی فلسطین که پیش‌تر مکرراً برای شکستن محاصره غزه و ارسال کمک‌های بشردوستانه تلاش کرده بودند) اعلام کرد که همزمان با این اعتصاب، اقدامات هماهنگ و استراتژیکی را در آب‌ها به اجرا خواهد گذاشت. علاوه بر این، جنبش جهانی تحریم رژیم اسرائیل (BDS) و ۱۷ اتحادیه و فدراسیون کارگری فلسطینی نیز حمایت قاطع خود را از این اقدام اعتراضی اعلام کرده‌اند.