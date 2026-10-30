علی الزیدی ریاست سازمان اطلاعات ملی عراق را شخصاً بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دولت عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که «علی الزیدی»، نخست‌وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور، با توجه به چالش‌های کنونی و در راستای تکمیل حاکمیت، شخصاً وظایف ریاست سرویس اطلاعات ملی را عهده‌دار شده است.

«صباح النعمان»، سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق، در بیانیه‌ای اعلام کرد که الزیدی طی بازدید از مقر این سازمان، رسماً مسئولیت ریاست آن را پذیرفته است. وی بدون اشاره به جزئیات بیشتر، هدف از این تصمیم را پاسخگویی به سطح چالش‌های فعلی و طرح تکمیل حاکمیت عنوان کرد.

الزیدی دوشنبه گذشته، «حمید رشید فالح الشاطری» را که از دسامبر ۲۰۲۴ و در دوران دولت «محمد شیاع السودانی» ریاست سرویس اطلاعات ملی را بر عهده داشت، برکنار کرده بود.