شنیده شدن صدای چند انفجار در ریاض و اختلال در پروازهای دمام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المسیره یمن، نیروهای مسلح یمن با اجرای شش عملیات دقیق، تأسیسات حیاتی آرامکو در رأس‌التنوره و بقیق، ریاض و چندین فرودگاه و پایگاه نظامی را هدف قرار دادند.

در پی حملات کوبنده و همه‌جانبه موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن به عمق خاک عربستان سعودی، صدای دست‌کم هشت انفجار مهیب در پایتخت این کشور پیچید و تردد هوایی در فرودگاه‌های کلیدی عربستان به حالت فلج درآمد.

بر اساس داده‌های سامانه‌های ردیابی پرواز (فلایت‌رادار)، تردد هوایی در فرودگاه بین‌المللی «ملک فهد» در شهر دمام با اختلال و توقف‌های مکرر روبه‌رو شده است.

همزمان، خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که شامگاه پنجشنبه، هشت انفجار پایتخت عربستان را لرزانده و سازمان امداد و نجات این کشور ضمن تأیید حمله موشکی، از فعال شدن سامانه‌های هشدار در مناطق مختلف از جمله ریاض، نجران و استان الخرج خبر داد.

در همین رابطه، «یحیی سریع»، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، طی بیانیه‌ای از اجرای شش عملیات تلافی‌جویانه گسترده در پاسخ به تداوم تجاوزات ائتلاف سعودی خبر داد که به شرح زیر است:

۱.پالایشگاه رأس تنوره: هدف اصابت دقیق یک فروند موشک بالستیک.

۲. تأسیسات شرکت آرامکو در بقیق: هدف حمله موفق موشکی.

۳. فرودگاه ملک خالد در ریاض:هدف‌گیری دقیق با موشک بالستیک.

۴. فرودگاه بین‌المللی ملک فهد در دمام:حمله پهپادی که منجر به مختل شدن ترافیک هوایی آن شد.

۵. پالایشگاه نفتی رابغ:هدف اصابت موشک بالستیک.

۶. مقر فرماندهی تجمع نظامیان سعودی در نجران:هدف‌گیری مواضع نظامی که به کشته و زخمی شدن شماری از افسران و نظامیان متجاوز انجامید.

نیروهای مسلح یمن تأکید کردند که این عملیات‌های کوبنده در چارچوب حق مشروع پاسخ به تجاوزات مستمر علیه ملت یمن و کشتارهای اخیر ائتلاف سعودی انجام گرفته است.