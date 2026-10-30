به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع عبری، کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی روند شمارش نهایی آرا از جمله صندوق‌های موسوم به «پاکت‌های دوگانه» (مربوط به نظامیان، زندانیان، بیماران و افراد معذور از حضور در شعب اصلی) را با ثبت مجموع ۵ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۲۹۰ رأی به پایان رساند. بر اساس این آمار، ۵ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۷۶۴ رأی صحیح و ۲۵ هزار و ۷۲ رأی باطله به ثبت رسیده است.

با قطعی شدن این ارقام، هیچ‌کدام از بلوک‌های سیاسی موفق به کسب حدنصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل کابینه رژیم نشدند؛ ائتلاف تحت رهبری «بنیامین نتانیاهو» ۵۳ کرسی، ائتلاف رقیب به ریاست «گادی آیزنکوت» ۴۸ کرسی و احزاب عربی نیز در مجموع ۱۹ کرسی را به خود اختصاص دادند.

با پایان شمارش آرای انتخابات پارلمانی (کنست) در اراضی اشغالی و تثبیت ناکامی ائتلاف حاکم در کسب اکثریت، اراضی اشغالی در آستانه رایزنی‌های سرنوشت‌ساز رئیس رژیم صهیونیستی قرار گرفت.

توزیع نهایی کرسی‌های احزاب در کنست به شرح زیر است:

حزب لیکود (به رهبری نتانیاهو): ۲۷ کرسی

حزب «یَشار» (به رهبری آیزنکوت): ۲۱ کرسی

حزب «بِیَخَد» (ائتلاف نفتالی بنت و یائیر لاپید): ۱۲ کرسی

فهرست مشترک (ائتلاف سه حزب عربی): ۱۱ کرسی

فهرست عربی متحد و حزب دموکرات‌ها: هر کدام ۸ کرسی

احزاب «یهدوت هتوراه»، «اسرائیل خانه ما» و «عوتسما یهودیت»: هر کدام ۷ کرسی

احزاب شاس و صهیونیسم دینی: هر کدام ۶ کرسی

حواشی و اتهامات سیاسی پیرامون نتایج

به دنبال ناکامی بلوک راست در کسب اکثریت، تنش‌ها در تل‌آویو به شدت بالا گرفت. «گادی آیزنکوت» پس از نشستی مشترک با رئیس شاباک و رئیس کمیته مرکزی انتخابات رژیم، نتانیاهو و حزب لیکود را متهم کرد که کارزاری هماهنگ برای تشکیک و «سلب مشروعیت از نتایج انتخابات» به راه انداخته‌اند. این اتهامات در حالی مطرح شد که نهادهای نظارتی از بررسی برخی شبهات درباره تحرکات انتخاباتی خبر داده‌اند، هرچند مقام‌های کمیته انتخابات تأکید کرده‌اند که این موارد تأثیری بر شاکله کلی نتایج نخواهد داشت.

طبق اعلام کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی، نتایج نهایی و رسمی پس از طی مراحل تدقیق، در تاریخ چهارشنبه ۴ نوامبر (۱۳ آبان) رسماً اعلام خواهد شد. پس از آن، «اسحاق هرتزوگ»، رئیس رژیم صهیونیستی، رایزنی‌های خود را با سران احزاب راه یافته به کنست برای اعطای مأموریت تشکیل کابینه آغاز خواهد کرد. همچنین اعضای جدید کنست رژیم قرار است در تاریخ ۱۰ نوامبر (۱۹ آبان) سوگند یاد کنند.