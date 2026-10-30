فعالیت سامانه بارشی تا اواسط هفته آینده در ایلام ادامه دارد

ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت سامانه بارشی در استان اظهار کرد: این سامانه از اواخر وقت دیروز وارد استان شد و بر اساس نقشه‌های هواشناسی، تا اواسط هفته آینده به صورت متناوب در استان فعال خواهد بود و بارش باران همراه با رعد و برق لحظه‌ای را به همراه دارد.

وی با اشاره به احتمال تقویت سامانه در اوایل هفته آینده افزود: در صورت تقویت، بارش‌ها مؤثرتر خواهند بود و با توجه به ماهیت نقطه‌ای بارش‌ها و پتانسیل بالای رعد و برق، از شهروندان می‌خواهیم از تردد در حریم رودخانه‌ها خودداری کنند؛ چراکه این مناطق مستعد آب‌گرفتگی هستند.

این کارشناس هواشناسی با توصیه به گروه‌های مختلف تصریح کرد: از صعود به ارتفاعات خودداری شود و کارفرمایان فعالیت‌های عمرانی را متناسب با شرایط جوی تنظیم کنند؛ ضمن اینکه کشاورزان برداشت محصولات خود را به زمان مناسب موکول کنند و رانندگان هنگام بارش‌های شدید با احتیاط بیشتری رانندگی نمایند.

رستمی با اشاره به وضعیت دما خاطرنشان کرد: فعالیت این سامانه کاهش حدود سه تا چهار درجه‌ای دما را به همراه دارد و احتمال بارش‌های نقطه‌ای به ویژه در شمال و شرق استان وجود دارد.

وی در پایان گفت: از شهروندان درخواست می‌شود توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند و اطلاعیه‌های رسمی هواشناسی و مدیریت بحران را دنبال کنند تا از بروز حوادث جلوگیری شود.