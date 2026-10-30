به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال ایران در شرایطی امروز جمعه ۸ آبان دنبال می‌شود که رقابت در بالای جدول به اوج حساسیت رسیده و در پایین جدول نیز فاصله تیم‌ها آن‌قدر کم است که یک پیروزی می‌تواند جایگاه چند تیم را تغییر دهد.

در پایان هفته دهم، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور و استقلال تهران با ۲۰ امتیاز در جمع مدعیان اصلی قرار دارند و فولاد خوزستان نیز با ۱۹ امتیاز در تعقیب آنهاست.

در سوی دیگر، ذوب‌آهن، استقلال خوزستان و ملوان برای فاصله گرفتن از انتهای جدول به امتیازات بیشتری نیاز دارند. در چنین شرایطی، چهار مسابقه روز جمعه ۸ آبان، هرکدام داستان و اهمیت ویژه خود برخوردار هستند.



شش امتیاز برای فرار از منطقه خطر



ساعت ۱۵:۳۰، ورزشگاه فولادشهر اصفهان میزبان یکی از حساس‌ترین مسابقات پایین جدول خواهد بود؛ جایی که ذوب‌آهن با هشت امتیاز در رتبه پانزدهم قرار دارد و استقلال خوزستان با ۹ امتیاز تیم چهاردهم جدول است. فاصله تنها یک امتیازی دو تیم باعث شده این مسابقه را بتوان یک جدال شش‌امتیازی نامید؛ چراکه پیروزی هرکدام از آنها علاوه بر افزایش امتیازات، مانع نزدیک شدن مستقیم رقیب به خود خواهد شد.

ذوب‌آهن در هفته گذشته برابر آلومینیوم اراک به تساوی بدون گل رسید و همچنان برای رسیدن به نخستین پیروزی در دوره دوم حضور محمد ربیعی روی نیمکت این تیم تلاش می‌کند. در مقابل، استقلال خوزستان با پیروزی دو بر صفر مقابل شمس‌آذر قزوین پا به این مسابقه می‌گذارد و از نظر روحی شرایط بهتری دارد.

میزبانی می‌تواند برگ برنده ذوب‌آهن باشد، اما این تیم برای استفاده از آن باید در فاز هجومی مؤثرتر عمل کند. استقلال خوزستان نیز می‌تواند با تکیه بر اعتمادبه‌نفس حاصل از پیروزی اخیر، به دنبال استفاده از فضاهای پشت خط دفاع میزبان باشد.

انزلی به دنبال بازگشت به مسیر پیروزی

ملوان بندرانزلی در ورزشگاه سیروس قایقران از چادرملو اردکان میزبانی می‌کند؛ مسابقه‌ای که علاوه بر اهمیت جدولی، به دلیل شرایط خاص حضور تماشاگران نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر اساس حکم انضباطی، این دیدار فقط با حضور تماشاگران زن برگزار خواهد شد؛ اتفاقی ویژه در تاریخ حضور ملوان در لیگ برتر.



ملوان با ۹ امتیاز و یک مسابقه کمتر نسبت به بسیاری از تیم‌ها در رتبه سیزدهم قرار دارد و برای فاصله گرفتن از منطقه خطر به امتیازات این دیدار خانگی چشم دوخته است. این تیم در هفته گذشته برابر پیکان به تساوی یک بر یک رسید و حالا به دنبال پایان دادن به روند امتیاز از دست دادن است.



در طرف مقابل، چادرملو با ۱۳ امتیاز در رتبه دهم جدول قرار دارد. تیم اردکانی اگرچه در میانه جدول جای گرفته، اما پیروزی در انزلی می‌تواند فاصله‌اش را با تیم‌های پایین‌تر افزایش دهد و آن را به جمع تیم‌های بالاتر نزدیک‌تر کند.



میزبانی و حمایت هواداران می‌تواند به سود ملوان باشد، اما چادرملو نیز برای کسب امتیاز انگیزه کافی دارد. اگر ملوان نتواند از موقعیت‌هایش استفاده کند، حریف فرصت خواهد داشت با بازی حساب‌شده، میزبان را تحت فشار بگذارد.



آزمون دشوار طلایی پوشان در خرم‌آباد

بدون تردید یکی از جذاب‌ترین مسابقات این هفته در خرم‌آباد برگزار می‌شود؛ جایی که خیبر با ۱۴ امتیاز و قرار گرفتن در رتبه هفتم جدول، میزبان سپاهان ۲۰ امتیازی و تیم دوم لیگ خواهد بود. فاصله شش امتیازی دو تیم نشان می‌دهد که سپاهان برای حفظ موقعیت خود در کورس قهرمانی به امتیاز نیاز دارد و خیبر نیز می‌تواند با یک پیروزی مهم، فاصله‌اش را با مدعیان کاهش دهد.

خیبر با دو پیروزی متوالی برابر گل‌گهر سیرجان و استقلال خوزستان، در شرایط مناسبی قرار گرفته است. تیم خرم‌آبادی در خانه می‌تواند با اتکا به انگیزه و شناخت از شرایط زمین، کار را برای میهمان اصفهانی دشوار کند.



سپاهان نیز پس از پیروزی چهار بر صفر مقابل مس شهر بابک، با روحیه‌ای بالا به این مسابقه می‌رسد. این تیم با تفاضل گل مثبت ۱۱، پس از پرسپولیس در رتبه دوم ایستاده و برای ماندن در کورس فشرده صدرنشینی نمی‌تواند به‌راحتی امتیاز از دست بدهد.



نبرد اصلی در این مسابقه می‌تواند میان بازی هجومی سپاهان و تلاش خیبر برای استفاده از فرصت‌های انتقال سریع شکل بگیرد. اگر سپاهان بتواند در دقایق ابتدایی به گل برسد، احتمالاً فضای بیشتری برای کنترل مسابقه خواهد داشت؛ اما طولانی شدن بازی بدون گل می‌تواند فشار را بر تیم میهمان افزایش دهد.



فولاد - آلومینیوم؛ فرصت میزبان برای نزدیک شدن به صدر

فولاد خوزستان پس از پیروزی ارزشمند یک بر صفر مقابل پرسپولیس، با ۱۹ امتیاز در رتبه پنجم جدول قرار دارد و حالا فرصت دارد با کسب سه امتیاز برابر آلومینیوم اراک، فشار خود را بر چهار تیم بالای جدول افزایش دهد. فاصله فولاد با صدرنشین فقط یک امتیاز است و همین موضوع اهمیت مسابقه را برای تیم خوزستانی دوچندان می‌کند.

آلومینیوم اراک با ۱۴ امتیاز در رتبه ششم جدول قرار گرفته و از نظر امتیازی شرایط مناسبی دارد، اما برای نزدیک ماندن به تیم‌های بالاتر به نتیجه مطلوب در این مسابقه نیازمند است. این تیم در هفته گذشته برابر ذوب‌آهن به تساوی بدون گل رسید؛ نتیجه‌ای که نشان داد دیدارهای آلومینیوم می‌تواند کم‌موقعیت و فشرده دنبال شود.



فولاد با پیروزی برابر پرسپولیس نشان داده است که می‌تواند در برابر تیم‌های بزرگ نتیجه بگیرد، اما خطر اصلی برای شاگردان این تیم، دست‌کم گرفتن حریفی است که ساختار دفاعی منظم و انگیزه بالایی برای امتیازگیری دارد. آلومینیوم نیز می‌داند که حتی یک تساوی در زمین حریف می‌تواند نتیجه‌ای قابل قبول باشد.



در صورتی که فولاد بتواند از امتیاز میزبانی و شرایط روحی مثبت خود استفاده کند، شانس خوبی برای کسب پیروزی خواهد داشت. بااین‌حال، اگر آلومینیوم بتواند بازی را به سمت درگیری‌های میانه میدان و موقعیت‌های محدود ببرد، احتمال از دست رفتن امتیاز برای میزبان افزایش می‌یابد.



اگر نتایج مطابق انتظار تیم‌های میزبان و مدعیان پیش برود، فولاد و سپاهان می‌توانند همچنان فشار را بر صدرنشینان حفظ کنند؛ اما در مسابقات پایین جدول، هر نتیجه‌ای می‌تواند معادلات بقا را تغییر دهد. هفته یازدهم از آن هفته‌هایی است که ارزش امتیازها، فراتر از یک برد یا باخت ساده خواهد بود.