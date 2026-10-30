به گزارش خبرنگار مهر، نشست مقدماتی همایش «گوهر فضیلت» در پاسداشت مقام علمی و معنوی آیت‌الله حاج میرزا حسنعلی مروارید، روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه از ساعت ۱۸:۳۰ در سالن همایش‌های مؤسسه آل‌البیت(ع) در قم برگزار خواهد شد.

در این نشست، آیت‌الله رضا استادی حضور خواهد داشت و حجت‌الاسلام والمسلمین حمید پارسانیا درباره مبانی فکری و جایگاه معرفتی آیت‌الله مروارید سخنرانی می‌کند.

همچنین دو میزگرد تخصصی با موضوعات «فقهی و کلامی» و «تربیتی و اجتماعی» برگزار می‌شود. در میزگرد نخست، حجج‌اسلام محمدتقی سبحانی، رضا برنجکار و محسن مروارید به بررسی دیدگاه‌های فقهی و اعتقادی این عالم برجسته می‌پردازند.

در میزگرد دوم نیز حجج‌اسلام علی نهاوندی، محمدعلی مهدوی‌راد و مهدی مهدوی‌پور، سیره تربیتی، تهذیبی و اجتماعی آیت‌الله مروارید را بررسی خواهند کرد.

این نشست به همت مؤسسه معارف اهل‌بیت(ع) و با مشارکت سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی (دفتر قم)، مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه، حوزه علمیه خراسان و مؤسسه آل‌البیت(ع) لإحیاء التراث برگزار می‌شود.

علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه می‌توانند به نشانی قم، خیابان دورشهر (شهیدان فاطمی)، نبش کوچه ۹، سالن همایش‌های مؤسسه آل‌البیت(ع) مراجعه کنند.