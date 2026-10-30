آیت‌الله لطف‌الله دژکام در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش محوری مردم در پیروزی انقلاب اسلامی و استمرار نظام جمهوری اسلامی گفت: پیروزی انقلاب اسلامی از ابتدا بر پایه حضور و حمایت مردم شکل گرفت و امام خمینی(ره)، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، نیز تأکید داشتند که در برابر اراده یک ملت، دشمنان توان مقابله نخواهند داشت.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به حضور مستمر مردم در صحنه‌های اجتماعی و حمایت از نظام اسلامی طی هشت ماه گذشته افزود: مردم ایران بار دیگر در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی در حال اثبات هویت و جایگاه خود هستند و این حضور به تثبیت موقعیت جمهوری اسلامی در عرصه بین‌المللی کمک می‌کند.

وی با اشاره به ارزیابی‌ها درباره قدرت ایران در معادلات جهانی ادامه داد: امروز به نقطه‌ای رسیده‌ایم که از ایران به‌عنوان چهارمین قدرت جهان یاد می‌شود، در حالی که رهبر معظم انقلاب با نگاهی معنوی و الهی، ایران را قدرت نخست جهان دانسته‌اند.

آیت‌الله دژکام در پایان، حضور مردم در حمایت از نظام و حکومت اسلامی را کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: چنین سطحی از همراهی و حضور مردم در کنار نظام و حکومت خود، در هیچ جای دیگری از جهان مشاهده نمی‌شود.