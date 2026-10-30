به گزارش خبرگزاری مهر، لوران نونز، وزیر کشور فرانسه اعلام کرد که هم‌ زمان با آماده‌ سازی مقامات برای دور جدیدی از تظاهرات های اعتراض آمیز مردمی، پاریس فردا شنبه ۷۰ هزار نیروی پلیس و مأمور انتظامی را در سراسر کشور مستقر خواهد کرد.

به گزارش شبکه تلویزیونی فرانسوی «تی‌اف‌۱» (TF۱)، این عملیات امنیتی مشابه تدابیر اتخاذ شده در ۲۴ اکتبر خواهد بود و محدودیت‌ های بیشتری برای برگزاری تظاهرات در مراکز شهرها اعمال خواهد شد.

نونز هشدار داد که فردا شنبه روزی «غیرمعمول» خواهد بود و «خطر بسیار بالایی برای اخلال در نظم عمومی» وجود دارد، چرا که ممکن است اعتراضات تا ساعات پایانی شب ادامه یابد.

وزیر کشور فرانسه به فراخوان‌هایی برای تجمع حدود ساعت ۸ شب (۱۹:۰۰ به وقت بین المللی) اشاره و ادعا کرد برخی از این فراخوان‌ها «خشونت‌آمیز» هستند؛ از جمله پیام‌هایی که به انقلاب یا شورش دعوت می‌کنند.

وی گفت: این تجمعات قطعاً ممنوع خواهند بود. اگر چنین تجمعاتی شکل بگیرد، متفرق خواهند شد و افراد شرکت‌کننده بازداشت می‌شوند.

نونز سپس اضافه کرد که با استناد به ناآرامی‌های جدی در جریان اعتراضات ۱۷ اکتبر، فرمانداران محلی ممنوعیت‌ هایی را برای جلوگیری از تظاهرات در مراکز شهرها اعمال خواهند کرد.

همچنین مقامات، بازرسی‌ها از افراد ورودی به شهرها را افزایش داده و نیروهای امنیتی را در سراسر کشور مستقر خواهند کرد. ن

اعتراضات برنامه‌ریزی‌شده برای فردا شنبه، سومین هفته متوالی از تظاهرات سراسری در فرانسه محسوب می‌شود؛ این اعتراضات در ادامه تجمعاتی برگزار می‌شوند که پیش‌تر در روزهای ۱۷ و ۲۴ اکتبر در اعتراض به وضعیت بد آموزشی و معیشتی رخ داده بود.