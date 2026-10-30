به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزه‌نژاد، رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان صبح جمعه، با اشاره به وضعیت جوی استان هرمزگان در روز جمعه هشتم آبان‌ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: از ساعات ظهر تا شب، با رشد و گسترش ابرهای همرفتی در ارتفاعات و برخی مناطق استان، وقوع رگبار باران، رعدوبرق و در برخی نقاط بارش‌های نسبتاً شدید و نقطه‌ای پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این شرایط جوی به‌ویژه در شهرستان‌های بشاگرد و حاجی‌آباد و همچنین در برخی نقاط شهرستان‌های بندرعباس، میناب، سیریک، رودان، جاسک، بندرلنگه، خمیر، پارسیان، بستک و قشم، شمال تنگه هرمز و سواحل استان دور از انتظار نیست.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان با اشاره به احتمال وقوع تگرگ، تندباد لحظه‌ای، بروز گردوخاک و کاهش موقتی کیفیت هوا، بیان کرد: با توجه به صدور هشدار سطح نارنجی شماره ۱۷، احتمال سیلابی شدن مسیل‌ها، طغیان رودخانه‌های فصلی، وقوع صاعقه و وزش تندباد شدید در مناطق مستعد وجود دارد.

حمزه‌نژاد از شهروندان و ساکنان مناطق تحت تأثیر خواست از چرای دام در حاشیه و بستر رودخانه‌ها، صعود به ارتفاعات، فعالیت‌های کوهنوردی و قرار گرفتن در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی خودداری کنند و نسبت به استحکام سازه‌های سبک اطمینان داشته باشند.

افزایش احتمال مواج شدن دریا در شمال تنگه هرمز

وی در ادامه با اشاره به وضعیت دریایی استان گفت: در ساعات بعدازظهر و شب، محدوده سواحل هرمزگان، به‌ویژه مناطق شمالی تنگه هرمز شامل بندرعباس، میناب، قشم، هرمز و خمیر و همچنین سواحل سیریک و جاسک، با افزایش ابر، احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای و مواج شدن موقتی دریا همراه خواهد بود.

رئیس اداره پیش‌بینی هواشناسی هرمزگان تأکید کرد: ضروری است تمهیدات لازم برای تردد ایمن شناورها در بنادر استان اتخاذ شود و شناورهای سبک صیادی و قایق‌های تفریحی از تردد در مناطق تحت تأثیر این شرایط جوی خودداری کنند.

تداوم ناپایداری‌های جوی در هفته آینده

حمزه‌نژاد با بیان اینکه ناپایداری‌های جوی در ساعات عصرگاهی هفته آینده نیز با شدت و ضعف ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، کمینه و بیشینه دمای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان تغییرات قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت.