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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

۵ هزار مترمربع از اراضی ملی بیجار رفع تصرف شد

۵ هزار مترمربع از اراضی ملی بیجار رفع تصرف شد

بیجار- رئیس اداره منابع طبیعی بیجار از رفع تصرف پنج هزار مترمربع از اراضی ملی روستای آله‌کبود و بذرپاشی این عرصه با گونه گیاهی بروموس خبر داد.

مهدی عظیمیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در جریان اجرای مأموریت حفاظتی و در راستای صیانت از اراضی ملی، حدود پنج هزار مترمربع از اراضی ملی واقع در روستای آله‌کبود شهرستان بیجار با استناد به تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع رفع تصرف شد.

وی افزود: پس از آزادسازی این عرصه، به‌منظور کمک به احیای پوشش گیاهی و بازگشت زمین به وضعیت طبیعی، بذر گونه گیاهی «بروموس» در محدوده مورد نظر پاشیده شد و سپس با استفاده از خودروی شاسی‌بلند عملیات کوبش بذرها انجام گرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان بیجار با اشاره به پیگیری‌های قضایی این پرونده عنوان کرد: علیه متصرف اقامه دعوا شده و پرونده وی با استناد به ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی در مرجع قضایی در حال رسیدگی است.

عظیمیان ادامه داد: همچنین به فرد متصرف اعلام شده است که باید نسبت به رفع تصرف اقدام کند و پیگیری‌های قانونی در این زمینه ادامه دارد.

وی با اشاره به ظرفیت قانونی برای برخورد با تجاوز به اراضی ملی خاطرنشان کرد: بر اساس تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است به‌محض اطلاع از هرگونه تجاوز به اراضی ملی، از طریق مأموران ذی‌ربط برای رفع تجاوز اقدام کند.

کد مطلب 6994088

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