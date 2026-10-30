به گزارش خبرگزاری مهر، سید محسن صادقی در نشست با ائمه جمعه و فرمانداران شهرستان‌های استان،گفت: موضوعات معرفتی و شناختی و تهدیدهایی که در این حوزه با آن‌ها مواجه هستیم، از مباحث مهمی است که باید درباره آن‌ها گفت‌وگو و بررسی بیشتری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه مسائل فرهنگی نیازمند بررسی‌های پایه‌ای است، افزود: لازم است در نشستی جداگانه با ائمه جمعه، روندها و رویه‌های موجود تشریح شود و پس از شناخت دقیق‌تر مسائل، درباره چالش‌های پیش‌رو و اقدامات موردنیاز هم‌فکری کنیم.

استاندار زنجان با بیان اینکه فرهنگ زیرساخت و محرک اصلی حرکت اجتماعی است، تصریح کرد: برای مواجهه با مسائل فرهنگی و اجتماعی باید منابع، مصارف، ظرفیت‌ها، تهدیدها و آسیب‌های موجود را بشناسیم و بر اساس این شناخت، اولویت‌های فرهنگی استان را مشخص کنیم.

صادقی با اشاره به برخی آسیب‌های اجتماعی استان، پرداختن به زمینه‌ها و ریشه‌های این مسائل را ضروری دانست و گفت: بخشی از مسائل و پرونده‌های اجتماعی و قضایی، با موضوعات فرهنگی ارتباط دارند و این موضوع ضرورت توجه جدی‌تر به ابعاد فرهنگی مسائل جامعه را نشان می‌دهد.

وی با اشاره به جایگاه شورای فرهنگ عمومی در تعیین جهت‌گیری‌های فرهنگی افزود: مسئولیت این حوزه بر عهده مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط است و نمی‌توان حل مسائل فرهنگی را به یک نهاد محدود کرد؛ ازاین‌رو، همکاری و مسئولیت‌پذیری مشترک برای شناسایی مشکلات و تعریف اقدامات ضروری است.

استاندار زنجان همچنین با بیان اینکه صرف هزینه در حوزه فرهنگ برای ایجاد تغییر کافی نیست، خاطرنشان کرد: برنامه‌ها و اقدامات فرهنگی باید به اصلاح وضعیت موجود منجر شوند و برای دستیابی به این هدف، لازم است اولویت‌ها و نحوه اقدام بر اساس شناخت دقیق مسائل تعیین شود.

توسعه صنایع تبدیلی و جذب سرمایه‌گذار، محور حمایت از اقتصاد شهرستان‌هاست

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و گردشگری شهرستان‌های استان، گفت: حمایت از طرح‌های سرمایه‌گذاری، توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، از محورهای پیگیری مدیریت اقتصادی استان است.

نرگس مرادخانی با بیان اینکه در حمایت از شهرستان‌ها تفاوتی میان مناطق مختلف استان وجود ندارد، اظهار کرد: هر شهرستان ظرفیت‌ها و مزیت‌های خاص خود را دارد که باید شناسایی و برای معرفی و بهره‌برداری اقتصادی از آن‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول‌مانده گردشگری استان، افزود: انتظار می‌رود از ظرفیت‌های گردشگری شهرستان‌ها استفاده بیشتری شود. در این زمینه، فرمانداران، ائمه جمعه و سایر مسئولان محلی می‌توانند در معرفی جاذبه‌ها و جذب سرمایه‌گذاران نقش مؤثری داشته باشند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به محدودیت اعتبارات استانی حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، تصریح کرد: استان برای حمایت از طرح‌های گردشگری آمادگی دارد و در صورت فراهم‌بودن شرایط، تلاش می‌شود از منابع ملی نیز برای پیشبرد این پروژه‌ها استفاده شود.

مرادخانی همچنین توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری محصولات کشاورزی را از نیازهای مهم استان دانست و گفت: با توجه به مزیت‌های زنجان در تولید محصولات کشاورزی، باید زمینه ایجاد واحدهای فرآوری و تکمیل زنجیره ارزش این محصولات فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی افزود: طرح‌های مرتبط با امنیت غذایی و فرآوری محصولاتی که استان در تولید آن‌ها مزیت نسبی دارد، در اولویت حمایت قرار می‌گیرند و برای تأمین منابع مالی آن‌ها، استفاده از تسهیلات سفر، منابع تبصره‌ای و اعتبارات ملی، متناسب با شرایط هر طرح، پیگیری می‌شود.

مرادخانی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به وجود تخلفات در حوزه آرد یارانه‌ای، خاطرنشان کرد: محدودیت منابع و ضرورت نظارت بر نحوه توزیع، ایجاب می‌کند مدیریت سهمیه‌ها با دقت بیشتری انجام شود تا ضمن کنترل تخلفات، نیاز مصرف‌کنندگان واقعی نیز مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در ادامه، جذب سرمایه‌گذاری و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی را از راهکارهای مهم توسعه اقتصادی استان برشمرد و گفت: ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان‌ها و ارتباطات ائمه جمعه و فرمانداران با فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران می‌تواند در شناسایی فرصت‌ها، تسهیل سرمایه‌گذاری و جلب مشارکت بخش خصوصی مؤثر باشد.

وی افزود: سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محدود به ایجاد واحدهای تولیدی نیست و می‌توان با طراحی الگوهای مناسب، از منابع و توان سرمایه‌گذاران در اجرای پروژه‌های مختلف نیز استفاده کرد. از این رو، لازم است برای بهره‌گیری بیشتر از این ظرفیت، راهکارهای متناسب با هر پروژه بررسی شود.

مرادخانی با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه و تخصیص ارز برای واحدهای تولیدی اظهار کرد: افزایش هزینه حمل‌ونقل و دشواری‌های واردات مواد اولیه، فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است، در این شرایط، رایزنی با تجار و کشورهای همسایه و بررسی مسیرهای جایگزین ریلی و مرزی، از جمله راهکارهایی است که برای تسهیل تأمین مواد اولیه و کاهش هزینه‌ها دنبال می‌شود.

وی همچنین از پیگیری ایجاد رصدخانه تورم در استان با همکاری دستگاه‌های مرتبط خبر داد و گفت: شناسایی کالاها و گروه‌های کالایی دارای بیشترین افزایش قیمت، می‌تواند به تحلیل دقیق‌تر وضعیت تورم و بررسی راهکارهای قابل اجرا در سطح استان کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود، به مشکلات پرداخت تسهیلات قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اشاره کرد و گفت: با توجه به تکمیل سهمیه برخی بانک‌ها و افزایش تقاضا، موضوع محدودیت پرداخت تسهیلات پیگیری و برای بررسی و رفع مشکل، مکاتبات لازم انجام شده است.