نتانیاهو بدون اکثریت پارلمانی: کابینه نباید با احزاب عربی تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، در ادامه بن بست جاری در اراضی اشغالی پس از انتخابات کنست رژیم صهیونیستی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این رژیم در حالی که اکثریت کرسی ها را نیز در اختیار ندارد، ادعا کرد که نباید کابینه ای با حضور فهرست‌های عربی تشکیل شود!

این در حالیست که با اعلام نتایج نهایی انتخابات پارلمانی (کنست) رژیم صهیونیستی، هیچ‌یک از بلوک‌های سیاسی موفق به کسب حدنصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل کابینه نشدند تا بحران سیاسی در تل‌آویو وارد مرحله‌ای جدید شود.

بلوک نتانیاهو که احزاب راست‌گرا و راست افراطی را دربرمی‌گیرد، ۵۳ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست آورد.

کمیته مرکزی انتخابات رژیم صهیونیستی روند شمارش نهایی آرا از جمله صندوق‌های موسوم به «پاکت‌های دوگانه» (مربوط به نظامیان، زندانیان، بیماران و افراد معذور از حضور در شعب اصلی) را با ثبت مجموع ۵ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۲۹۰ رأی به پایان رساند.

با قطعی شدن این ارقام، هیچ‌کدام از بلوک‌های سیاسی موفق به کسب حدنصاب ۶۱ کرسی برای تشکیل کابینه رژیم نشدند؛ ائتلاف به سرکردگی «بنیامین نتانیاهو» ۵۳ کرسی، ائتلاف رقیب به ریاست «گادی آیزنکوت» ۴۸ کرسی و احزاب عربی نیز در مجموع ۱۹ کرسی را به خود اختصاص دادند.