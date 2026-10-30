به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، نقی شهابی‌مجد، با تأکید بر ضرورت بازتعریف جایگاه صنعت حلال در سیاست‌های کلان کشور، اظهار کرد: حلال در جهان امروز از یک مفهوم صرفاً اعتقادی و ناظر بر شیوه مصرف، فراتر رفته و به مؤلفه‌ای اثرگذار در تجارت بین‌المللی، اقتصاد سلامت، نظام‌های تنظیم‌گری و الگوهای نوین تولید و مصرف تبدیل شده است. از این منظر، حوزه حلال باید به‌عنوان یک ظرفیت راهبردی در سیاست‌های توسعه‌ای کشور مورد توجه قرار گیرد.

رئیس شورای سیاست‌گذاری همایش بین المللی حلال و سلامت افزود: یکی از الزامات توسعه این صنعت، شکل‌گیری نظام حکمرانی منسجم و هماهنگ است؛ زیرا زنجیره محصولات حلال از تأمین مواد اولیه و نهاده‌های تولید تا فرایندهای ساخت، ارزیابی، نظارت، صدور گواهی و عرضه در بازارهای داخلی و خارجی را در بر می‌گیرد. هرگونه گسست در این زنجیره می‌تواند بر اعتبار محصول، اعتماد مصرف‌کننده و قابلیت رقابت آن در بازارهای هدف اثرگذار باشد.

شهابی‌مجد با اشاره به ضرورت توسعه رویکردهای علمی در حوزه حلال تصریح کرد: سیاست‌گذاری مؤثر در این عرصه باید مبتنی بر شواهد علمی، پژوهش‌های میان‌رشته‌ای و شناخت دقیق تحولات فناوری باشد. در حوزه سلامت، صرف احراز منشأ مواد اولیه برای ارزیابی همه ابعاد یک فرآورده کافی نیست و لازم است الزامات مرتبط با منشأ مواد، فرایندهای تولید، ملاحظات فقهی، کیفیت، ایمنی و اثربخشی، هر یک در چارچوب تخصصی و ضوابط مربوط به خود مورد بررسی قرار گیرند. چنین رویکردی می‌تواند به ارتقای اعتبار علمی و بین‌المللی نظام ارزیابی محصولات حلال کمک کند.

وی ادامه داد: از منظر اقتصادی، مزیت رقابتی در بازار جهانی صرفاً با برخورداری از ظرفیت تولید حاصل نمی‌شود؛ بلکه توسعه فناوری، ارتقای بهره‌وری، ایجاد زیرساخت‌های آزمایشگاهی و ارزیابی معتبر، نظام‌های ردیابی و شفافیت در زنجیره تأمین و انطباق با الزامات بازارهای هدف، از مؤلفه‌های تعیین‌کننده در تجاری‌سازی و صادرات محصولات حلال به شمار می‌روند. بنابراین، باید از نگاه صرفاً گواهی‌محور عبور کرد و به توسعه یک زنجیره ارزش کامل و پایدار اندیشید.

شهابی‌مجد با تأکید بر نقش هماهنگی نهادی و مشارکت بخش خصوصی در پیشبرد این هدف گفت: دولت و نهادهای تنظیم‌گر باید با ایجاد چارچوب‌های شفاف، پیش‌بینی‌پذیر و هماهنگ، زمینه فعالیت و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را فراهم کنند. در کنار آن، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی نیز می‌توانند با توسعه دانش تخصصی، تربیت نیروی انسانی و انتقال فناوری، پیشران ارتقای جایگاه کشور در این حوزه باشند. هم‌افزایی این ظرفیت‌ها، شرط لازم برای تبدیل توان علمی و صنعتی کشور به مزیت اقتصادی پایدار است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان غذا و دارو همچنین توسعه صنعت حلال را فرصتی برای تقویت دیپلماسی اقتصادی و علمی کشور دانست و افزود: حضور مؤثر در بازارهای بین‌المللی، نیازمند شناخت نظام‌های مقرراتی کشورها، توسعه تعاملات علمی و تجاری، تقویت اعتبار گواهی‌ها و ایجاد سازوکارهای همکاری و پذیرش متقابل است. در این مسیر، همگرایی میان نهادهای تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند به تسهیل تجارت و افزایش سهم محصولات ایرانی در بازارهای هدف کمک کند.

وی با اشاره به اهداف برگزاری همایش بین‌المللی حلال و سلامت اظهار کرد: این رویداد با رویکردی علمی و سیاست‌محور، فرصتی برای هم‌اندیشی میان سیاست‌گذاران، مدیران اجرایی، دانشگاهیان، پژوهشگران و فعالان اقتصادی فراهم می‌کند تا ضمن شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های پیش‌رو، راهکارهای عملی برای توسعه زیست‌بوم حلال در حوزه سلامت و ارتقای جایگاه کشور در این عرصه مورد بررسی قرار گیرد.