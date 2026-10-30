آذر طالش ساسانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ثبت دقیق اطلاعات جمعیتی و وضعیت مسکن، نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های کلان، برنامه‌ریزی توسعه‌ای و شناسایی نیازهای مناطق شهری و روستایی دارد.

وی با اشاره به اهمیت نتایج این طرح در برنامه‌ریزی‌های منطقه‌ای افزود: داده‌های حاصل از سرشماری می‌تواند در تخصیص اعتبارات و بودجه، توزیع عادلانه منابع و امکانات و استفاده بهینه از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های موجود نقش مؤثری ایفا کند.

بخشدار اسالم با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی متناسب با ظرفیت‌های منطقه تصریح کرد: این بخش از ظرفیت‌های قابل توجه طبیعی، گردشگری و تولیدی برخوردار است که بهره‌برداری مطلوب از آن‌ها مستلزم حمایت‌های هدفمند، توسعه زیرساخت‌ها و تدوین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای ارتقای شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی است.

ساسانی در پایان با قدردانی از مشارکت روستاییان و شهروندان و تلاش مأموران سرشماری تصریح کرد: همکاری و همراهی مردم، نقش مهمی در اجرای مطلوب این طرح ملی و ثبت اطلاعات دقیق و قابل اتکا داشت.