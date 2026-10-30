مهدی بالیده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دو پرنده آسیب‌دیده شامل یک قطعه سارگپه و یک فلامینگو پس از طی مراحل درمان و بازیابی توانایی پرواز، در زیستگاه طبیعی خود واقع در تالاب بین‌المللی زریوار مریوان رهاسازی شدند.

وی بیان کرد: این دو پرنده که به دلیل آسیب‌دیدگی و ناتوانی در پرواز توسط دوستداران حیات وحش به مجموعه محیط زیست تحویل داده شده بودند، پس از مدتی مراقبت و تیمار تخصصی به شرایط مناسب برای بازگشت به طبیعت رسیدند.

وی افزود: این پرندگان با تلاش کارشناسان محیط زیست و پس از انجام مراقبت‌های دامپزشکی، تغذیه تخصصی و اطمینان از بهبودی کامل و بازیابی توانایی پرواز، در تالاب بین‌المللی زریوار رهاسازی شدند.

بالیده با اشاره به اهمیت زیستگاهی تالاب زریوار عنوان کرد: این تالاب به دلیل برخورداری از اکوسیستم غنی، پوشش گیاهی مناسب و امنیت نسبی، یکی از زیستگاه‌های ارزشمند برای حضور و زمستان‌گذرانی پرندگان بومی و مهاجر به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: شرایط طبیعی این تالاب زمینه مناسبی برای تغذیه، جوجه‌آوری و بازگشت گونه‌های مختلف پرندگان به زیستگاه اصلی خود فراهم کرده است.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست مریوان با اشاره به اهمیت این دو گونه در چرخه طبیعت خاطرنشان کرد: سارگپه از پرندگان شکاری مفید در کنترل جمعیت جوندگان و حفظ تعادل اکولوژیک منطقه است و حضور فلامینگو نیز بر غنای تنوع زیستی و زیبایی طبیعی تالاب زریوار می‌افزاید.

بازگشت این دو پرنده به طبیعت، نتیجه همکاری دوستداران حیات وحش و تلاش کارشناسان محیط زیست در حفاظت و صیانت از گونه‌های جانوری است.