به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان، در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد در طانس مجدد به مصاف داستانبک از قزاقستان رفت که این مسابقه با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود رحمان به پایان رسید و به مرحله رده‌بندی راه پیدا کرد.

عموزاد در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ موسایف از بلژیک را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب توانیان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی، عموزاد به جدول شانس مجدد بازگشت.

عموزاد برای کسب مدال برنز در مقابل شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان از بلغارستان قرار خواهد گرفت.

پیش از این حسن یزدانی هم با پیروزی مقابل حریف هندی خود به دیدار رده‌بندی راه پیدا کرد.