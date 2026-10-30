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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۶

کشتی آزاد جهان - قزاقستان

رحمان عموزاد هم به رده‌بندی رسید؛ ۲ برنز برای آزادکاران ایران

رحمان عموزاد هم به رده‌بندی رسید؛ ۲ برنز برای آزادکاران ایران

رحمان عموزاد در مرحله شانس مجدد موفق به شکست حریف قزاقستانی خود شد و به مرحله‌ رده‌بندی راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در دومین روز مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان به میزبانی قزاقستان، در وزن ۶۵ کیلوگرم، رحمان عموزاد در طانس مجدد به مصاف داستانبک از قزاقستان رفت که این مسابقه با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود رحمان به پایان رسید و به مرحله رده‌بندی راه پیدا کرد.

عموزاد در دور نخست با نتیجه ۱۳ بر ۲ موسایف از بلژیک را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۹ بر صفر دومان دارنده مدال نقره جهان از ترکیه را شکست داد و راهی یک چهارم نهایی شد. عموزاد در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۲ مغلوب توانیان از ارمنستان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار نهایی، عموزاد به جدول شانس مجدد بازگشت.

عموزاد برای کسب مدال برنز در مقابل شامیل ممدوف دارنده مدال برنز جهان از بلغارستان قرار خواهد گرفت.

پیش از این حسن یزدانی هم با پیروزی مقابل حریف هندی خود به دیدار رده‌بندی راه پیدا کرد.

کد مطلب 6994109

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