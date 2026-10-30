به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، نظامیان رژیم صهیونیستی به همراه تجهیزات و نیروهای کمکی امروز جمعه به مناطق مختلف شهر نابلس یورش بردند و همزمان شهرک‌ نشینان اشغالگر صهیونیست نیز با حمایت آنان به چند منطقه در کرانه باختری حمله کردند.

در نابلس، نظامیان اشغالگر از ایست بازرسی حواره وارد شهر شدند و به خیابان عمان، خیابان المی، محله «المساکن الشعبیه» و منطقه «عسکر البلد» یورش بردند. آنان چند خانه را در عسکر البلد بازرسی و یک جوان فلسطینی را بازداشت کردند.

نیروهای اشغالگر صهیونیست همچنین با همراهی یک بولدوزر نظامی به شرق نابلس و «مقبره یوسف» یورش بردند.

همزمان، شهرک‌نشینان صهیونیست به روستای «عورتا» در جنوب نابلس یورش برده و در مقام «العزیر» مراسم تلمودی برگزار کردند.

در روستای المغیر در شمال شرق رام‌ الله نیز نظامیان رژیم صهیونیستی یک خانه فلسطینی را اشغال و به پایگاه نظامی تبدیل کردند.

منابع محلی همچنین گزارش دادند شهرک‌نشینان صهیونیست با حمایت نظامیان اشغالگر به محوطه باستانی «قصر المورق» در غرب دورا، جنوب الخلیل یورش بردند.

در منطقه «عین دیر بحه» در الخلیل نیز نظامیان رژیم صهیونیستی ساکنان خانه‌های اطراف منزل شهید «حموده الجعبه» را به اجبار تخلیه کردند تا منزل وی را با ادعای واهی مشارکت در عملیات اخیر الخلیل منفجر و تخریب کنند.

همچنین نظامیان اشغالگر در جریان عملیات یورش و بازرسی در استان‌های جنین و طولکرم، ۵ فلسطینی را در سرزمین خودشان بازداشت کردند.