به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، مهدی فلاح، با تاکید بر ضرورت کنترل باقی‌مانده سموم در محصولات غذایی، بر لزوم شناسنامه‌دار شدن اراضی کشاورزی، تقویت نظارت‌های آزمایشگاهی و استفاده از ظرفیت مهندسان کشاورزی برای آموزش کشاورزان و پیشگیری از مصرف بی‌رویه سموم و کودهای شیمیایی تاکید کرد.

وی با بیان اینکه بخشی از مشکلات ناشی از مصرف بی‌رویه سموم و کودهای شیمیایی را می‌توان در مرحله تولید محصولات کشاورزی کنترل کرد، افزود: یکی از راهکارهای موثر در این زمینه، استفاده از ظرفیت مهندسان کشاورزی در حوزه آزمایش خاک و بررسی نیاز واقعی زمین‌های کشاورزی به سم و کود است.

فلاح ادامه داد: مهندسان کشاورزی علاوه بر انجام بررسی‌های تخصصی، می‌توانند در زمینه ترویج دانش کشاورزی و آموزش کشاورزان نقش موثری ایفا کنند تا میزان مصرف سموم و کودها متناسب با نیاز زمین تعیین شود و از مصرف بیش از حد این مواد جلوگیری شود.

وی با اشاره به ظرفیت مهندسان کشاورزی بیکار در کشور تصریح کرد: باید از توان تخصصی این افراد در حوزه کشاورزی استفاده شود تا با آموزش و نظارت موثر، زمینه پیشگیری از مصرف غیرضروری سموم و کودهای شیمیایی فراهم شود.

فلاح با بیان اینکه آسیب‌های ناشی از باقی‌مانده سموم در بدن انسان می‌تواند هزینه‌های درمانی را افزایش دهد، تصریح کرد: رسیدگی به پیامدهای درمانی این آسیب‌ها موضوعی گسترده است؛ از این رو، باید با تمرکز بر ظرفیت‌های موجود در بخش کشاورزی، اقدامات پیشگیرانه را تقویت کرد.

وی همچنین بر ضرورت همکاری سازمان غذا و دارو با دستگاه‌های مرتبط تاکید کرد و گفت: تقویت نظارت، توسعه آزمایش‌های مربوط به خاک و محصولات کشاورزی و فعال‌سازی حوزه ترویج و آموزش کشاورزی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به کنترل مصرف سموم و کودهای شیمیایی کمک کند.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس یادآور شد: کشاورزان باید آموزش ببینند که هر زمین کشاورزی به چه میزان کود نیاز دارد و از مصرف بیش از حد آن خودداری کنند و در این مسیر، بهره‌گیری از ظرفیت مهندسان کشاورزی و تقویت آموزش‌های تخصصی ضروری است.