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۸ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

خسروی: گذشت و سازش به مختومه شدن پرونده مالی در بانه انجامید

خسروی: گذشت و سازش به مختومه شدن پرونده مالی در بانه انجامید

بانه- مدیرکل زندان‌های کردستان از جلب رضایت شاکی یک پرونده مالی در زندان بانه خبر داد و گفت: با تلاش مددکاران، شاکی از مطالبه ۴۵ میلیون تومان گذشت و پرونده با توافق طرفین مختومه شد.

محمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با پیگیری رئیس زندان بانه و تلاش مددکاران این مجموعه، زمینه جلب رضایت شاکی در یک پرونده مالی فراهم شد و اختلاف میان طرفین با گذشت و سازش به پایان رسید.

وی افزود: در جریان پیگیری‌های انجام‌شده و برگزاری مذاکرات با شاکی، وی با گذشت از مبلغ ۴۵ میلیون تومان، رضایت خود را اعلام کرد و در نتیجه این توافق، پرونده با رضایت طرفین مختومه شد.

مدیرکل زندان‌های کردستان با اشاره به نقش مددکاران در ایجاد صلح و سازش در پرونده‌ها عنوان کرد: تلاش برای برقراری ارتباط میان طرفین اختلاف، فراهم کردن زمینه گفت‌وگو و جلب رضایت شاکیان از جمله اقداماتی است که می‌تواند به حل‌وفصل بسیاری از مشکلات و اختلافات از مسیر مسالمت‌آمیز کمک کند.

خسروی خاطرنشان کرد: ترویج فرهنگ گذشت، بخشش و سازش در جامعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و چنین اقداماتی علاوه بر حل اختلافات مالی و حقوقی، زمینه تقویت تعامل اجتماعی و کاهش تنش‌ها را نیز فراهم می‌کند.

کد مطلب 6994115

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