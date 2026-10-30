به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، کبری رفیعی کارشناس سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز در مناطقی از استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل، زنجان، قزوین، ایلام، لرستان، کردستان، کرمانشاه، مرکزی و همدان، همچنین ارتفاعات شمال خوزستان، شمال چهارمحال و بختیاری، غرب مازندران، گیلان و ارتفاعات استان‌های تهران، سمنان، البرز، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، رگبار پراکنده باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بعدازظهر امروز در ارتفاعات کرمان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان نیز بارش‌های رگباری همراه با رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی رخ خواهد داد.

رفیعی با اشاره به وضعیت جوی روز شنبه گفت: فردا در مناطقی از جنوب غرب کشور، ارتفاعات البرز مرکزی، غرب سواحل دریای خزر، شمال شرق کشور و ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان بارندگی پیش‌بینی می‌شود.

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور درباره شدت بارش‌ها هشدار داد: امروز جمعه در شمال قزوین، ارتفاعات شرق گیلان، شمال البرز، استان اردبیل، شرق مازندران، هرمزگان، کردستان، کرمانشاه و شمال استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، بارش‌ها به شکل رگباری و با شدت بیشتری خواهد بود که می‌تواند موجب جاری شدن سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، برخورد صاعقه و خسارت به محصولات کشاورزی و سازه‌های موقت شود.

وی به هموطنان توصیه کرد: از تردد و توقف در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از خسارات احتمالی در نظر بگیرند.

رفیعی در ادامه از مواج و متلاطم بودن دریای خزر طی امروز و فردا خبر داد.

این کارشناس سازمان هواشناسی کشور درباره وضعیت جوی تهران نیز گفت: آسمان تهران امروز بعدازظهر با افزایش ابر و در برخی ساعات با وزش باد همراه خواهد بود و در ساعات شب نیز احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

رفیعی با بیان اینکه بیشینه دمای پایتخت امروز به ۲۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر می‌رسد، گفت: این در حالی است که بیشینه دمای دیروز تهران ۲۱ درجه و کمینه دما ۱۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر ثبت شد و برای فردا نیز دمای تهران حدود ۱۵ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس سازمان هواشناسی کشور درباره وضعیت دمایی مناطق مختلف کشور اظهار کرد: شهرکرد با ثبت دمای صفر درجه سانتی‌گراد، سردترین مرکز استان در صبح امروز بود و همدان نیز دمای ۲ درجه بالای صفر را تجربه کرد.

همچنین سرچشمه و کوسه در خراسان شمالی با دمای صفر درجه، از سردترین مناطق کشور بودند. بلداجی در چهارمحال و بختیاری، دشت‌نامدار در فارس، لاله‌زار در کرمان، بوئین‌میاندشت در اصفهان و برخی مناطق خراسان جنوبی نیز دمای صفر درجه را ثبت کردند.