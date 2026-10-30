امام جمعه آبدان: حفظ ایمان در فضای آلوده مأموریت اهل حق است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امین زارعی صبح جمعه در جمع عزاداران فاطمیه در مسجد جامع آبدان به تبیین الگوی ایمان از منظر قرآن کریم پرداخت و با اشاره به آیات ۱۱ و ۱۲ سوره مبارکه تحریم، حضرت آسیه و حضرت مریم سلام الله علیهما را به عنوان نمونه های کامل ایمان برای همه انسان‌ها در تمام اعصار معرفی کرد.

امام جمعه آبدان با بیان اینکه قرآن کریم این دو بانوی بزرگ را صرفاً برای یادآوری یک خاطره تاریخی ذکر نمی‌کند، بلکه آنان را الگو و نمونه برای اهل ایمان در همه ادوار تاریخ معرفی می‌کند، گفت: در این معرفی قرآنی، زن بودن مانع از آن نمی‌شود که مسئولیت ایمانی و اثرگذاری اجتماعی کنار گذاشته شود. معیار ایمان، پاکی، تشخیص حق و پایبندی به عهدی است که با خدا بسته شده است؛ نه زن بودن و نه مرد بودن در این معیار نقشی ندارد.

وی با اشاره به زندگی حضرت آسیه سلام الله علیها که در خانه فرعون زندگی می‌کرد اما دلش در خانه خدا بود، افزود: حضرت آسیه تسلیم محیط و جمع نشد. نزدیکی ظاهری به قدرت او را از حقیقت دور نکرد و فشار محیط ایمانش را تضعیف نکرد. این درسی است که امروز برای همه ما، به ویژه دختران و پسران دانشجو و همه کسانی که در فضای مجازی حضور دارند، بسیار کاربردی است؛ باید مراقب باشیم ایمانمان در فضای سنگین مجازی خراب و باطل نشود.

حجت‌الاسلام زارعی تأکید کرد: گاهی انسان در فضایی قرار می‌گیرد که آسانترین راه، سکوت و همراهی با جمعیت است و اطرافیان به بهانه مصلحت‌اندیشی توصیه می‌کنند حرف نزنیم. اما ایمان واقعی آن است که انسان حق را با معیار جمع و جو عمومی نسنجد. اگر محیط آلوده شد، وظیفه ما توجیه این آلودگی نیست؛ وظیفه ما حفظ خودمان و ایمانمان است.

وی با اشاره به شرایط زمان حضرت زهرا سلام الله علیها گفت: در آن محیط می‌شد ملاحظه کرد و گفت من یک زنم، از من نخواسته اند که وارد میدان شوم. اما آن حضرت با حرکت‌های مستمر خود، از همان ابتدا بلند شد و از خدا و پیامبر خدا دفاع کرد و همه ملاحظات را کنار گذاشت.

و گفت: حضرت زهرا سلام الله علیها با آن جایگاه و منزلت بندگی عمیق، مسئولیت اجتماعی را نیز جمع کرد و به ما آموخت که می‌توان در متن زندگی برای خانواده و جامعه تلاش کرد اما مقصد و هدف را الهی نگه داشت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به دعای حضرت آسیه سلام الله علیها اشاره کرد که از خداوند خانه ای کنار خودش در بهشت طلب کرد و گفت: مهمتر از نعمت، صاحب نعمت است. حضرت آسیه می‌دانست اگر در مقابل فرعون قرار بگیرد سختی و رنج دنیا را تحمل خواهد کرد، اما داشتن خانه ای کنار خدا، پیروزی بزرگی است که می‌ارزد. ممکن است انسان نعمت‌های فراوانی داشته باشد اما چون از خدا دور است آرامش ندارد؛ و ممکن است انسانی در سختی زندگی کند اما چون به خدا متصل است، آرامش و آسایش دارد.

امام جمعه آبدان با اشاره به درخواست حضرت آسیه مبنی بر نجات از فرعون و عمل او گفت: خطر فقط شخص فرعون نیست؛ خطر اصلی روش و منطق فرعونی است؛ خودبرتربینی، تحقیر دیگران، پوشاندن حقیقت و سوءاستفاده از قدرت. حضرت آسیه از خداوند خواست هم از ستمگر و هم از مسیری که انتهای آن ستمگری است رهایی یابد. بنابراین مهمترین رکن در مبارزه با استکبار، دشمن‌شناسی است؛ زیرا دشمن ممکن است رنگ عوض کند و ما فکر کنیم تغییر مسیر داده است. اگر دشمن‌شناسی ضعیف باشد، انسان دست از مبارزه برمی‌دارد.

وی در پایان با اشاره به ویژگی‌های حضرت مریم سلام الله علیها یعنی پاکدامنی و تصدیق کلمات پروردگار گفت: پاکدامنی نشانه آن است که انسان برای کرامت خود و حدود و مرزهای الهی ارزش قائل است و این کرامت را به خوشگذرانی های زودگذر نمی‌فروشد. این دو آیه، ریشه همه استقامت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و همه استقامت کنندگان در طول تاریخ را مشخص می‌کند. کسی که ایمانش قوی باشد، درونش پاک و هدفش مشخص باشد، از محیط نمی‌ترسد و هرگز در برابر ظلم سکوت نمی‌کند و در برابر تحریف حقیقت بی‌تفاوت نیست.

حجت‌الاسلام زارعی در پایان خاطرنشان کرد: حضرت زهرا سلام الله علیها فقط به مشکلات شخصی خود نپرداخت، بلکه با سخن و رفتار خود تلاش کرد مسئله‌ای که به حق و آینده جامعه مربوط است از ذهن‌ها فراموش و خاموش نشود؛ این به معنای مسئولیت تبیین و دفاع از حق در هر شرایطی است.