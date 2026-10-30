اسماعیل دستگزار در گفتگو با خبرنگار مهر با تسلیت ایام فاطمیه، حضرت زهرا(س) را گواه زنده بر عظمت مکتب اسلام دانست و این ایام را فرصتی برای بازخوانی جایگاه ممتاز آن بانوی بزرگ در منظومه تربیتی اسلام برشمرد و اظهار کرد: عظمت حضرت زهرا(س) را باید از دو منظر به تماشا نشست؛ نخست، شخصیت کم‌نظیر و منزلت بلند خود ایشان و دوم، مکتبی که توانسته است در عمر کوتاه یک بانوی جوان، در شرایط دشوار صدر اسلام، چنین ظرفیت عظیمی از ایمان، معرفت، فضیلت، بصیرت و بندگی را شکوفا سازد.پ

وی تصریح کرد: حضرت فاطمه زهرا(س) تنها شخصیتی بزرگ در تاریخ اسلام نیست؛ بلکه وجود مبارک ایشان، خود گواهی روشن بر توان تربیتی اسلام است. اینکه بانویی در چنین فرصت کوتاهی به جایگاهی برسد که سیدة نساء العالمین و الگویی برای اهل‌بیت(ع) و همه انسان‌های حقیقت‌جو باشد، نشان می‌دهد که معیار تعالی در مکتب اسلام، نه طول عمر و نه ظاهر زندگی، بلکه عمق ایمان، پاکی روح، معرفت الهی و کیفیت بندگی انسان است.

الگوی فاطمی؛ پاسخی به بحران هویت زن در جهان معاصر است

مدیر کانون فرهنگی و هنری امامزاده سید ابراهیم(ع) لاهرود با اشاره به ضرورت شناخت عمیق‌تر شخصیت حضرت زهرا(س) در روزگار کنونی خاطرنشان کرد: در عصری که الگوهای برخاسته از فرهنگ مادی و مصرف‌گرای غربی، گاه ارزش زن را به ظاهر، جذابیت‌های بیرونی و معیارهای متغیر اجتماعی تقلیل می‌دهند، جامعه بیش از هر زمان دیگری به بازشناسی الگوی زن مسلمان نیاز دارد؛ الگویی که در آن، کرامت انسانی، معرفت، عفت، مسئولیت‌پذیری، حضور آگاهانه در جامعه و قرب الهی در کنار یکدیگر معنا پیدا می‌کنند.

دستگزار افزود: سخن گفتن از حضرت زهرا(س)، صرفاً بزرگداشت یک شخصیت تاریخی یا بیان فضائل فردی نیست؛ بلکه فرصتی برای بازنگری در تعریف انسان کامل، جایگاه زن در خانواده و جامعه و نسبت میان ایمان، آگاهی و مسئولیت اجتماعی است. مکتب فاطمی به ما می‌آموزد که زن می‌تواند در اوج پاکدامنی و بندگی، صاحب معرفت، بصیرت و اثرگذاری اجتماعی باشد و در ساختن جامعه‌ای اخلاقی و خدامحور نقشی تعیین‌کننده ایفا کند.

وی در پایان، ایام فاطمیه را فرصتی برای فراتر رفتن از سوگواری صرف و نزدیک‌تر شدن به سیره عملی آن بانوی بزرگ دانست و تأکید کرد: محبت حقیقی به حضرت زهرا(س)، زمانی در زندگی ما تجلی پیدا می‌کند که در مسیر بندگی، تربیت اخلاقی، پاسداری از کرامت انسان و مسئولیت‌پذیری اجتماعی، از مکتب ایشان الهام بگیریم.

مدیر کانون فرهنگی و هنری امامزاده سید ابراهیم(ع) لاهرود خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که به دنبال تعالی است، باید الگوهای بزرگ خود را بشناسد و آموزه‌های آنان را به برنامه عملی زندگی تبدیل کند؛ چراکه تقوا، راه بندگی را روشن می‌کند و سیره فاطمی، تصویری درخشان از مقصد این راه را پیش روی انسان قرار می‌دهد. امیدواریم معرفت و محبت حضرت فاطمه زهرا(س) چراغ راه زندگی فردی و اجتماعی ما باشد.