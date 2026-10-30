به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های مردان جهان ۲۰۲۶ از ۲۴ تا ۳۰ آذرماه سال جاری در لهستان با حضور هشت تیم برگزار می‌شود که فولاد سیرجان ایرانیان به عنوان نماینده والیبال ایران در جمع برترین باشگاه‌های جهان قرار دارد.

فولاد سیرجان در لیگ قهرمانان مردان آسیا ۲۰۲۶ تا دیدار نهایی پیش رفت و با کسب عنوان نایب‌قهرمانی، سهمیه حضور در مسابقات جهانی را به دست آورد.

مرحله مقدماتی این رقابت‌ها در دو گروه برگزار می‌شود که به قرار زیر است:

گروه اول: فولاد سیرجان ایرانیان (ایران)، وُلی رناتا (برزیل)، زیرات بانک‌کارت (ترکیه) و آلورون CMC وارتا زاویِرچه (لهستان)

گروه دوم: جاکارتا بهایانگکارا پرسیسی (اندونزی)، الاهلی (مصر)، سیر سیکوما مونینی پروجا (ایتالیا) و سادا کروزیرو (برزیل)

برنامه مسابقات قهرمانی باشگاه‌های جهان والیبال مردان ۲۰۲۶

دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۵ (۱۵ دسامبر ۲۰۲۶)

ساعت ۱۸:۳۰؛ ولِی رناتا – زیرات بانک‌کارت

ساعت ۱۹:۳۰؛ جاکارتا بهایانگکارا پرسیسی- الاهلی مصر

ساعت ۲۲؛ آلونر زاویِرچه – فولاد سیرجان ایرانیان

ساعت ۲۳؛ سیر سیکوما مونینی پروجا – سادا کروزیرو

سه‌شنبه ۲۵ آذر ۱۴۰۵ (۱۶ دسامبر ۲۰۲۶)

ساعت ۱۸:۳۰؛ ولِی رنات – فولاد سیرجان ایرانیان

ساعت ۱۹:۳۰؛ جاکارتا بهایانگکارا پرسیسی – سادا کروزیرو

ساعت ۲۲ آلونر زاویِرچه – زیرات بانک‌کارت

ساعت ۲۳ سیر سیکوما مونینی پروجا – الاهلی مصر

چهارشنبه ۲۶ آذر ۱۴۰۵ (۱۷ دسامبر ۲۰۲۶)

ساعت ۱۸:۳۰؛ زیرات بانک‌کارت – فولاد سیرجان ایرانیان

ساعت ۱۹:۳۰؛ الاهلی مصر – سادا کروزیرو

ساعت ۲۲ ؛ آلونر زاویِرچه – ولِی رناتا

ساعت ۲۳؛ سیر سیکوما مونینی پروجا – جاکارتا بهایانگکارا پرسیسی

در پایان مرحله گروهی از هر گروه دو تیم به مرحله حذفی صعود می کنند که روزهای جمعه و شنبه ۲۸ و ۲۹ آذر مراحل نیمه نهایی و نهایی برگزار خواهد شد.