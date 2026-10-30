آغاز بکار یک کارخانه در آذربایجان غربی با حضور معاون رئیس‌ جمهور

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای حمایت از تولید داخلی و توسعه مناطق کم ظبرخوردار، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیس‌جمهور از بخش‌های مختلف کارخانه «سیب‌زمینی لذیذ» در استان آذربایجان غربی بازدید کرد و از نزدیک در جریان ظرفیت‌های تولیدی و زیرساختی این واحد صنعتی قرار گرفت.

عبدالکریم حسین‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم روز جمعه، در این بازدید که با همراهی احمدی، نماینده مردم میاندوآب، چهاربرج و باروق در مجلس شورای اسلامی، و رستم‌نژاد، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی، انجام شد، بر نقش چشمگیر این مجموعه در رونق اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال پایدار تأکید کرد.

نیاز روزانه ۵۰ تن ماده اولیه و آغاز فعالیت با ۴۰ نیروی کار

بر اساس گزارش مسئولان این واحد تولیدی، خط تولید کارخانه «سیب‌زمینی لذیذ» روزانه به ۵۰ تن سیب‌زمینی به عنوان ماده اولیه نیاز دارد. همچنین فعالیت آزمایشی این مجموعه از حدود ۲۰ روز پیش با به‌کارگیری ۴۰ نفر نیروی کار در یک شیفت کاری آغاز شده است.

با راه‌اندازی کامل این واحد و فعالیت آن در سه شیفت کاری، ظرفیت اشتغال‌زایی مستقیم کارخانه به ۱۲۰ نفر افزایش خواهد یافت.

در جریان این بازدید، مهم‌ترین چالش‌ها و نیازهای توسعه‌ای کارخانه از جمله تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش جهت تکمیل تجهیزات، راه‌اندازی ماشین‌آلات و احداث زیرساخت‌های حیاتی مانند سردخانه مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای رفع موانع تولید ارزیابی شد.