به گزارش خبرنگار مهر و بر اساس داده‌های تریدینگ اکونومیکس، قیمت نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت آمریکا (WTI) در معاملات لحظه‌ای با افزایش ۱.۱۷ درصدی به ۱۰۳ دلار و ۱۹ سنت در هر بشکه رسیده است. نفت برنت نیز با رشد ۱.۴۵ درصدی در سطح ۱۱۲ دلار و ۴۱ سنت معامله می‌شود.

افزایش قیمت‌ها در شرایطی رقم می‌خورد که گزارش‌ها از ارائه گزینه‌های احتمالی نظامی به دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، توسط یکی از فرماندهان ارشد نظامی این کشور حکایت دارد. ترامپ نیز بارها هشدار داده است که حملات هوایی به تهران ممکن است پس از انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده آمریکا از سر گرفته شود.

در مقابل، مقام‌های ایرانی تأیید کرده‌اند که جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا، نامه‌ای با هدف ازسرگیری مذاکرات صلح ارسال کرده است؛ موضوعی که در کنار تحولات نظامی، به یکی از محورهای مورد توجه معامله‌گران بازار نفت تبدیل شده است.

نفت آمریکا در ماه اکتبر بیش از ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته و نفت برنت نیز در همین دوره بیش از ۱۰ درصد رشد کرده است. ادامه درگیری‌های آمریکا و ایران، تشدید تنش‌ها میان عربستان سعودی و نیروهای حوثی مورد حمایت ایران و افزایش تهدیدها علیه تردد نفتکش‌ها در تنگه هرمز از عوامل مؤثر بر صعود قیمت‌ها محسوب می‌شوند.

با وجود تداوم تهدیدها علیه کشتیرانی و گزارش حمله به نفتکش‌ها، صادرات نفت خام منطقه به سطوحی نزدیک به پیش از جنگ بازگشته است. تولیدکنندگان نفت با انتقال محموله‌ها از مسیر تنگه هرمز، به‌صورت غیرعلنی جریان صادرات را ادامه می‌دهند؛ موضوعی که می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها درباره اختلال در عرضه نفت را تعدیل کند.