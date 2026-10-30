به گزارش خبرنگار مهر و بر اساس داده‌های تریدینگ اکونومیکس، قیمت هر اونس طلا در معاملات لحظه‌ای با افت ۰.۹۳ درصدی به ۳ هزار و ۹۸۴ دلار و ۱۱ سنت رسیده و به زیر مرز ۴ هزار دلار سقوط کرده است. نقره نیز با کاهش ۲.۵۵ درصدی در محدوده ۵۰ دلار و ۸۱۳ هزارم دلار معامله می‌شود و به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر ۲۰۲۵ رسیده است.

تداوم فشارهای تورمی در آمریکا یکی از عوامل اصلی تشدید انتظارات برای افزایش نرخ بهره در ماه‌های آینده است. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی آمریکا (PCE) در سپتامبر نسبت به ماه قبل ۰.۵ درصد افزایش یافته که بیشترین رشد ماهانه از مارس تاکنون محسوب می‌شود. نرخ تورم سالانه این شاخص نیز به ۳.۶ درصد رسیده و تورم هسته PCE با افزایش به ۳.۱ درصد رسیده است.

از سوی دیگر، اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه سوم سال با نرخ سالانه ۳.۴ درصد رشد کرده که بالاتر از پیش‌بینی ۳.۲ درصدی بازار است. تاب‌آوری هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاری قابل توجه در حوزه هوش مصنوعی از عوامل حمایت‌کننده رشد اقتصادی این کشور بوده‌اند.

فدرال رزرو آمریکا روز چهارشنبه و در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای هفته آینده، نرخ بهره را بدون تغییر حفظ کرد؛ با این حال، بر اساس ابزار CME FedWatch، بازارها همچنان احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر را حدود ۷۵ درصد ارزیابی می‌کنند.

در چنین شرایطی، افزایش احتمال بالا رفتن نرخ بهره، با تقویت جذابیت دارایی‌های بهره‌دار و افزایش هزینه فرصت نگهداری طلا و نقره، فشار مضاعفی بر بازار این فلزات وارد کرده است.

برآوردها نشان می‌دهد طلا در مسیر ثبت افت نزدیک به ۴ درصدی در ماه اکتبر قرار دارد و ممکن است دومین ماه متوالی کاهش قیمت را تجربه کند. نقره نیز با احتمال افت حدود ۱۵ درصدی در این ماه، در آستانه ثبت دومین کاهش ماهانه پیاپی قرار گرفته است.