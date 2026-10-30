افزایش سرعت باد و احتمال بارش باران و رعدوبرق در استان بوشهر

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی، تا روز دوشنبه هفته پیش رو، در برخی ساعات بر سرعت وزش باد (غالبا جنوب شرقی)، روی دریا (بویژه در فراساحل) افزوده خواهد شد. همچنین در این مدت بصورت پراکنده در برخی نقاط استان و بر روی دریا، افزایش ابر و احتمال وقوع ناپایداری های موقت جوی ( بارش پراکنده باران، وزش تندباد لحظه‌ای، گاهی رعدوبرق، گردوخاک و در مناطق مستعد ریزش تگرگ) دور از انتظار نیست.

کارشاس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: احتمال وقوع و شدت ناپایداری های جوی در روز دوشنبه بیشتر خواهد بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، در برخی نقاط افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده باران گاهی همراه با رعدوبرق،. فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

کارشاس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد متغیر، غالبا جنوب شرقی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۳۲ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت، در زمان وقوع ناپایداری جوی بیش از ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی متر، در برخی ساعات ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل گاهی ۱۵۰ سانتی متر پیش بینی می شود.